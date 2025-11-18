國防部討1.13億價金返還及違約金 大眾控：對營運無重大影響
大眾控（3701）18日召開重訊，針對子公司大眾電腦收到國防部向台北地方法院起訴請求其返還價金之起訴狀一事，對此，大眾控表示，已委請律師辦理相關後續事宜，將依法提出答辯，大眾控後續也將加強對於供應商的稽查，大眾控強調，此事目前對公司業務及營運無重大影響。
此事緣起於大眾控子公司前投標國防部纖維疊層不織布標案，國防部以子公司供應廠商以大陸地區產品交貨違反產地規定解除契約後，向台北地方法院起訴請求子公司返還價金並支付懲罰性違約金及利息，共計約1.13億元。
對此，大眾控表示，已委請律師依法定程序辦理後續事宜，並將提出答辯；截至目前對公司營運及業務並無重大影響。
此外，大眾控指出， 公司已檢討並優化採購作業流程，強化廠商背景查核評鑑及風險分級程序。針對風險較高的廠商，將進行不定期機動稽查，以強化履約查核。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言