聽新聞
0:00 / 0:00
台積電前技術研發副總疑「帶槍投靠英特爾」 台高檢分案調查
台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，外傳10月轉任競爭對手英特爾擔任研發副總，並在退休前利用高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14等先進製程的技術簡報，疑攜帶相關機密資料離職。台灣高檢署智財分署已分案偵辦，釐清是否有無違反國安法或營業秘密法等行為。
據了解，台積電目前正在蒐證，但尚未向檢方提告。台積電通常會跟退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，這期間會給予半薪，外傳羅唯仁並未簽競業禁止合約。對此，台積電表示，不會針對市場傳言回應。
近來業界傳出羅唯仁退休前，利用高階主管職權，指派屬下影印大批台積電2奈米、A16、A14奈米等先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報，當時他的職務是資深副總。
羅唯仁退休後還獲選工研院新科院士，他並推崇台積電創辦人張忠謀，指張忠謀建立了一個睿智創新的平台，創造了精彩的雙贏，輝達就是一個廣為流傳的傳奇故事。
台積電前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過時任工程師吳秉毅、戈一平竊取參數配方，檢方依違反國安法、營業秘密等罪起訴陳、吳、戈3人，由於三人涉及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，分別求處7至14年重刑，這也是首宗違反國安法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案。
