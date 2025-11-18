快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電前技術研發副總疑「帶槍投靠英特爾」 台高檢分案調查

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁。圖／報系資料照
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁。圖／報系資料照

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，外傳10月轉任競爭對手英特爾擔任研發副總，並在退休前利用高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14等先進製程的技術簡報，疑攜帶相關機密資料離職。台灣高檢署智財分署已分案偵辦，釐清是否有無違反國安法或營業秘密法等行為。

據了解，台積電目前正在蒐證，但尚未向檢方提告。台積電通常會跟退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，這期間會給予半薪，外傳羅唯仁並未簽競業禁止合約。對此，台積電表示，不會針對市場傳言回應。

近來業界傳出羅唯仁退休前，利用高階主管職權，指派屬下影印大批台積電2奈米、A16、A14奈米等先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報，當時他的職務是資深副總。

羅唯仁退休後還獲選工研院新科院士，他並推崇台積電創辦人張忠謀，指張忠謀建立了一個睿智創新的平台，創造了精彩的雙贏，輝達就是一個廣為流傳的傳奇故事。

台積電前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過時任工程師吳秉毅、戈一平竊取參數配方，檢方依違反國安法、營業秘密等罪起訴陳、吳、戈3人，由於三人涉及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，分別求處7至14年重刑，這也是首宗違反國安法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案。

台積電 羅唯仁 英特爾 先進製程
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳台積電老將帶走2奈米先進製程資料重返英特爾？經長說話了

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

台積電現今怎會這麼順利？ 張忠謀「最佳戰友」：當年租對廠房

台積電對陣英特爾 設備廠得利

相關新聞

台積電前技術研發副總疑「帶槍投靠英特爾」 台高檢分案調查

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，外傳10月轉任競爭對手英特爾擔任研發副總，並在退休前利用高...

傳羅唯仁跳槽英特爾帶走20多箱手寫機密 台積電未回應藏貓膩

台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關...

獨／與輝達見面了！落腳北士科…總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

輝達落腳T17、T18，北市府與新壽預計本周將簽解約協議書，但因新壽要求要輝達落腳T17、T18意向書，北市將意向書給新...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

輝達落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今下午正式拜會北市長蔣萬安，並代表執行長黃...

促落腳北士科總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

輝達落腳T17、T18，北市府與新壽預計本周將簽解約協議書，但因新壽要求要輝達落腳T17、T18意向書，北市將意向書給新壽，新壽若同意開完董事會就會簽解約。據了解，台北市長蔣萬安今下午已與輝達總部不動產副總裁會面了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。