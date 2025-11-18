群聯電子25周年家庭日 執行長發放2.5萬元特別獎金

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
群聯電子25周年之家庭日。照片／公司提供
NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）於11月15日，在苗栗竹南運動公園舉辦25周年家庭日，執行長潘健成為感謝員工的努力，於家庭日宣布發放2.5萬元特別獎金，期盼群聯再創高峰。

家庭日的活動以「群聯遊戲PHISON GAME」為主題，結合親子育樂、表演娛樂、團隊競賽以及美食餐飲，吸引近五千名員工與眷屬共襄盛舉，充分體現對於員工福利與家庭關係的重視，進而提升企業凝聚力。

群聯今年營運表現亮眼，10月合併營收達70.65億元，月增8%、年增90%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年增高達280%；累計前十月營收為569.31億元，年增14%，改寫歷年同期新高。

群聯電子25周年之家庭日。照片／公司提供
