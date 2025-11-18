傳台積電老將帶走2奈米先進製程資料重返英特爾？經長說話了

媒體報導台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾。外傳台積電也在自行蒐證中。對此，經濟部長龔明鑫18日僅回應：已請同仁了解實際狀況，但還是要由台積電說明，這是尊重台積電。

龔明鑫部長今日出席「2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮」會前受訪，對於媒體詢問台積電洩密等議題，僅作上述簡短回應。

媒體報導，75歲的研發老將羅唯仁退休驚傳重返老東家英特爾，且傳出疑似以影印方式帶走台積電2奈米技術資料。此外，有消息透露，台積電目前正自行蒐證。但對於傳聞是否屬實，台積電尚未回應。