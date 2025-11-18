輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

輝達落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今下午正式拜會北市長蔣萬安，並代表執行長黃仁勳向市長蔣萬安遞交營運總部選定T17、T18用地的「書面投資意向」，象徵輝達落地台北踏出關鍵的一步。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

輝達執行長黃仁勳今年5月Computex Taipei期間，宣布將在北投士林科技園區設置海外企業總部，引起國內外產業界高度關注，今天輝達副總裁一行人正式拜會蔣萬安等市府團隊。

會中蔣萬安表示熱情歡迎、稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷感謝。

副總裁Ekman表示，真的很感謝市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。副總裁也表示，接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計畫書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。蔣萬安表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

會面尾聲，蔣萬安也向副總裁Ekman一行，致贈特製「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon!」（很快再相見）。