電信三雄攻影視內容 OTT訂閱數告捷

電信三雄積極布局本土影視內容與平台，受惠雙11購物節優惠活動，旗下OTT訂閱數告捷，中華電信Hami Video促案訂閱數翻倍成長；遠傳FriDay影音雙11銷售業績年成長1.6倍，新註冊會員增逾2倍；台灣大哥大MyVideo年訂閱用戶數月成長3倍。

中華電信表示，雙11推出長天數優惠方案，帶動Hami Video促案訂閱數翻倍成長，同時訂閱影劇館、電視運動館兩館的客戶數成長近6倍，使用家庭成員功能的帳號數也成長2.5倍。

此外，中華電信Hami Video為滿足家庭觀影需求，預計年底推出「兒童模式」，打造安心的觀影平台。

中華電表示，Hami Video獨家上架金鐘影后楊謹華最新台劇「看看你有多愛我」，蟬聯2週戲劇類冠軍，以及獨家賣座強片「全知讀者視角」、「電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語」等，帶動影劇館訂戶收視比例高達9成；受惠於CPBL、MLB等經典賽事轉播，電視運動館不重複收視人數成長達26%，整體收視時長提升37%；MLB場均收視人次月成長3.2倍。

遠傳表示，旗下friDay影音雙11活動銷售業績再創高峰，突破平台歷年同期紀錄，較去年成長1.6倍，新註冊會員也大幅增加超過2倍。

遠傳friDay影音表示，以獨家內容持續鞏固本土OTT地位，11月一次推出3部年度韓劇，包括「模範計程車3」、「月亮在江邊流淌」、「最後的夏天」。

台灣大哥大表示，旗下串流平台MyVideo今年雙11交出亮眼成績，年訂閱用戶數月成長3倍，主要動能來自3項關鍵，首先是推出年卡限時優惠；其次同步上線多部台灣原創強檔，包括台灣大共同出品的影集「人浮於愛」，以及監獄職人喜劇「監所男子囚生記」，內容話題、價格策略與會員服務3軸並進，有效拉升平台戲劇熱度。