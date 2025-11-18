廣達旗下雲達參展超級運算大會 大秀先進AI方案
廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）將於11月18日至20日參加在美國密蘇里州聖路易市舉行的2025年超級運算大會（SC25）。以「智慧 AI 解決方案，驅動未來發現」為主題，雲達將在本次展會發表QCT AI Platform on Demand（QCT AI POD），展現現代超級運算和企業AI需求而設計的先進AI基礎設施。
雲達科技將在SC25展示其旗艦解決方案QCT AI POD，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式AI。QCT AI POD為一套機櫃級、全整合系統，採用NVIDIA AI基礎設施，將運算、網路與儲存無縫整合為一套隨插即用型AI解決方案。為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助組織降低AI叢集整合的複雜度，加快上市時程。
QCT AI POD同時提供完整的軟體堆疊，包括叢集監控與管理工具，以及預整合的軟體函式庫、工具包與工作區，讓開發者與IT團隊能以穩定且最佳化的基礎設施作為基礎，專注於AI應用開發。
QCT的展示重點也包括QCT AI POD所支援的多樣化硬體選項，滿足各種AI與HPC工作負載需求。其中QuantaGrid D75E-4U基於 PCIe平台，支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，適用於 AI 推論、視覺運算與多種企業工作負載。
QuantaGrid D75H-10U則基於 NVIDIA HGX B300平台，適用於部署最高需求的QCT AI POD，實現大型模型訓練與推論等AI-HPC工作負載。D75H-10U支援 PCIe Gen 6與雙200 Gb/s NVIDIA BlueField-3 SuperNIC，實現高速東西向GPU溝通，並透過NVIDIA BlueField-3 DPU加速與確保南北向資料傳輸，有效消除瓶頸，支援多模態推理與模擬等複雜工作負載。
在機櫃層級，NVIDIA GB300 NVL72將72顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU透過超高速NVIDIA NVLink整合，提供訓練全球最大語言模型所需的運算與互連效能，實現無與倫比的效率與擴展性。
雲達科技總經理楊麒令表示，雲達科技QCT AI POD展現了雲達持續提供創新、高效能解決方案的承諾，協助超級運算資料中心與研究人員取得AI與HPC所需的加速運算能力。
