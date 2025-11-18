快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

廣達旗下雲達參展超級運算大會 大秀先進AI方案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）將於11月18日至20日參加在美國密蘇里州聖路易市舉行的2025年超級運算大會（SC25）。以「智慧 AI 解決方案，驅動未來發現」為主題，雲達將在本次展會發表QCT AI Platform on Demand（QCT AI POD），展現現代超級運算和企業AI需求而設計的先進AI基礎設施。

雲達科技將在SC25展示其旗艦解決方案QCT AI POD，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式AI。QCT AI POD為一套機櫃級、全整合系統，採用NVIDIA AI基礎設施，將運算、網路與儲存無縫整合為一套隨插即用型AI解決方案。為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助組織降低AI叢集整合的複雜度，加快上市時程。

QCT AI POD同時提供完整的軟體堆疊，包括叢集監控與管理工具，以及預整合的軟體函式庫、工具包與工作區，讓開發者與IT團隊能以穩定且最佳化的基礎設施作為基礎，專注於AI應用開發。

QCT的展示重點也包括QCT AI POD所支援的多樣化硬體選項，滿足各種AI與HPC工作負載需求。其中QuantaGrid D75E-4U基於 PCIe平台，支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，適用於 AI 推論、視覺運算與多種企業工作負載。

QuantaGrid D75H-10U則基於 NVIDIA HGX B300平台，適用於部署最高需求的QCT AI POD，實現大型模型訓練與推論等AI-HPC工作負載。D75H-10U支援 PCIe Gen 6與雙200 Gb/s NVIDIA BlueField-3 SuperNIC，實現高速東西向GPU溝通，並透過NVIDIA BlueField-3 DPU加速與確保南北向資料傳輸，有效消除瓶頸，支援多模態推理與模擬等複雜工作負載。

在機櫃層級，NVIDIA GB300 NVL72將72顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU透過超高速NVIDIA NVLink整合，提供訓練全球最大語言模型所需的運算與互連效能，實現無與倫比的效率與擴展性。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達科技QCT AI POD展現了雲達持續提供創新、高效能解決方案的承諾，協助超級運算資料中心與研究人員取得AI與HPC所需的加速運算能力。

AI NVIDIA GPU 廣達
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AWS港都創新日登場 陳其邁：共同打造數位生態系

川普禁Nvidia晶片輸中助攻？ 寒武紀陳天石身價衝1600億

台積電面臨晶片關稅與先進製程赴美壓力！

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

相關新聞

獨／與輝達見面了！落腳北士科…總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

輝達落腳T17、T18，北市府與新壽預計本周將簽解約協議書，但因新壽要求要輝達落腳T17、T18意向書，北市將意向書給新...

傳羅唯仁跳槽英特爾帶走20多箱手寫機密 台積電未回應藏貓膩

台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

輝達落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今下午正式拜會北市長蔣萬安，並代表執行長黃...

促落腳北士科總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

輝達落腳T17、T18，北市府與新壽預計本周將簽解約協議書，但因新壽要求要輝達落腳T17、T18意向書，北市將意向書給新壽，新壽若同意開完董事會就會簽解約。據了解，台北市長蔣萬安今下午已與輝達總部不動產副總裁會面了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。