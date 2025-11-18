快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

大眾投控遭國防部求償1.13億元 4對策防供應商洗產地

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
大眾投控法務助理副總姜博譯（左）表示不排除對供應商求償。記者王郁倫／攝影
大眾投控法務助理副總姜博譯（左）表示不排除對供應商求償。記者王郁倫／攝影

國防部採購傳弊案，2018年國防部公開招標2組抗彈纖維布，由大同（2371）公司與大眾電腦併列得標，但大眾的下游供應商提供不實產地證明給大眾電腦及國防部，不僅大眾遭國防部停權3年，18日更收到台北地方法院起訴書，要求返還價金1.1348億元，對此大眾表示將依法答辯。

大眾電腦是大眾投控（3701）旗下子公司，2018年跟大同併列取得國防部「纖維疊層不織布標案」，標案載明需要在台灣製造，大眾電腦的供應商為攻衛股份有限公司，橋頭地方檢察署經偵察發現，攻衛其實沒有實際在台灣生產，而是從中國大陸進口交貨，並出具不實國產證明給大眾電腦，致國防部以產地不實為由解除契約，國防部並向台北地方法院起訴請求大眾返還價金及懲罰性違約金及利息1億1,348萬8,195元，18日收到起訴狀。

大眾投控法務助理副總姜博譯表示，大眾電腦有4大應對措施，1. 法律應對： 委請律師依法定程序辦理後續事宜，將依法提出答辯。2. 內控優化： 已檢討並優化採購作業流程，強化廠商背景查核評鑑程序，2022年就停止攻衛供貨權。3. 風險管控： 將針對風險較高的廠商進行不定期機動稽查，以強化履約查核程序。4. 財務準備： 將與會計師討論，評估如何就財報上反應提列預備金風險。

姜博譯表示，目前跟攻衛的合作僅限於國防部的兩個標案，一個就是本次爭議的「纖維疊層不織布標案」以及另一件「抗彈板」的標案，不過大眾並未說明後者標案金額。姜博譯表示，會在與國防部之間的履約爭議（責任歸屬）解決之後，再向供應廠商求償。

大眾投控公司表示，截至目前為止，此事件對大眾電腦公司及集團的營運及業務並無重大影響。因大眾的本業是以國際貿易為主，國內市場比重低，以集團來說，國防部業務比例不高，故雖2024年起遭停權3年，但並不影響後續營運及業務。

國防部
