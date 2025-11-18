獨／與輝達見面了！落腳北士科…總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

輝達落腳T17、T18，北市府與新壽預計本周將簽解約協議書，但因新壽要求要輝達落腳T17、T18意向書，北市將意向書給新壽，新壽若同意開完董事會就會簽解約。據了解，台北市長蔣萬安今下午已與輝達總部不動產副總裁會面了。

據了解，輝達總部副總裁等一行人，周一就已經抵台，除拜會蔣萬安等人外，也前往輝達位於南港的新研發中心看過，這個輝達向潤泰承租的輝達南港研發中心，是上上周黃仁勳快閃22小時來台參加台積電運動會時，就已正式掛牌亮燈。

至於市長蔣萬安、李四川等人今天與輝達總部副總裁等人會面，之所以行程如此保密，是因市府與對方有保密協議，會面過程據了解，輝達方也不同意拍照。

這次蔣萬安與輝達副總裁的會面，除與市府提出進駐北士科T17、T18的意向書外，雙方也會討論接下來簽訂專案地上權的投資計畫書等，還有北市府也會提出是否設立台灣分公司，相關議題都會討論。

蔣萬安今天上午市政會議前被問及將與副總裁會面，蔣萬安說，過去這段期間，市府跟輝達美國總部的溝通、聯繫，「讓我們多了很多輝達老朋友。」