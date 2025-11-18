嘉聯益法說會／卡位AI機器人、智慧眼鏡 2026營運結構可望轉佳

軟板廠嘉聯益（6153）18日召開第3季法說會，總經理張家豪強調，公司這兩年已從傳統消費性電子，轉向折疊手機、AI裝置、穿戴與醫療等高成長應用，並布局矽光子與機器人感知平臺等新技術；待終端需求與庫存調整告一段落後，預期2026年起營收與獲利結構有機會逐步改善，產能利用率也可望回升。

財務方面，嘉聯益第3季合併營收14.94億元，營業淨損5.25億元，稅後淨損4.74億元、每股虧損0.75元；相較第2季，營收小幅回升、營業虧損略為縮小，並因匯兌從損失轉為收益，帶動稅後虧損明顯收斂。前3季累計營收42.04億元，受同業殺價搶單與客戶結構調整影響，較去年同期下滑，不過在去年一次性資產減損因素退場後，整體虧損金額亦較去年縮減。

展望未來，張家豪點名，AI機器人將是嘉聯益「下一個主要目標」。他表示，目前市場焦點多仍在AI基礎建設，但在機器人領域，不論是頭部、手掌，還是身體各部位，只要牽涉大量感測與訊號傳輸，「都是軟板大展身手的地方」。軟板可在狹小空間同時整合電源線、訊號線與天線，又具高彎折壽命與耐高低溫特性，相較傳統線材更能滿足機器人對「細、軟、密」的要求。

他並透露，嘉聯益已與工研院合作開發機器人「靈巧手」感知平臺，透過高密度軟板整合多種感測佈線，未來可望推廣至醫療等場域。對於外界關心何時開始貢獻營收，他語帶保守表示，目前業界仍多著重在骨架與運動機構，感知平臺與軟板用量何時全面放大「還不敢給明確年份」，但從機器人技術迭代速度來看，軟板需求提前浮現「方向是肯定的」。

在穿戴與AR／VR部分，張家豪指出，相關裝置已從過去的雙層、四層板，快速進入六層以上高密度結構，嘉聯益近期承接的大型訂單，多偏向多層板與高密度軟硬結合板，正好與公司長年累積的軟板技術相契合，也使穿戴、AR／VR成為目前成長最快的業務之一，將與AI機器人一道，成為嘉聯益未來幾年的核心動能，而傳統消費性產品則回歸「打底的基本盤」。

至於美國對中關稅與川普政策變數，他則淡化影響，表示嘉聯益多依照客戶指定地區出貨，真正承擔關稅衝擊的多是下游整機組裝廠，整體而言對公司營運影響「微乎其微」。

綜合來看，嘉聯益短期仍在虧損調整期，張家豪強調，隨著產品組合往AI機器人、穿戴與AR／VR等高附加價值應用傾斜，加上成本與產能配置持續優化，待終端需求與庫存回到較健康水位後，公司營收與獲利結構可望自2026年起逐步轉佳。