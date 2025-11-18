快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

嘉聯益法說會／卡位AI機器人、智慧眼鏡 2026營運結構可望轉佳

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

軟板嘉聯益（6153）18日召開第3季法說會，總經理張家豪強調，公司這兩年已從傳統消費性電子，轉向折疊手機、AI裝置、穿戴與醫療等高成長應用，並布局矽光子與機器人感知平臺等新技術；待終端需求與庫存調整告一段落後，預期2026年起營收與獲利結構有機會逐步改善，產能利用率也可望回升。

財務方面，嘉聯益第3季合併營收14.94億元，營業淨損5.25億元，稅後淨損4.74億元、每股虧損0.75元；相較第2季，營收小幅回升、營業虧損略為縮小，並因匯兌從損失轉為收益，帶動稅後虧損明顯收斂。前3季累計營收42.04億元，受同業殺價搶單與客戶結構調整影響，較去年同期下滑，不過在去年一次性資產減損因素退場後，整體虧損金額亦較去年縮減。

展望未來，張家豪點名，AI機器人將是嘉聯益「下一個主要目標」。他表示，目前市場焦點多仍在AI基礎建設，但在機器人領域，不論是頭部、手掌，還是身體各部位，只要牽涉大量感測與訊號傳輸，「都是軟板大展身手的地方」。軟板可在狹小空間同時整合電源線、訊號線與天線，又具高彎折壽命與耐高低溫特性，相較傳統線材更能滿足機器人對「細、軟、密」的要求。

他並透露，嘉聯益已與工研院合作開發機器人「靈巧手」感知平臺，透過高密度軟板整合多種感測佈線，未來可望推廣至醫療等場域。對於外界關心何時開始貢獻營收，他語帶保守表示，目前業界仍多著重在骨架與運動機構，感知平臺與軟板用量何時全面放大「還不敢給明確年份」，但從機器人技術迭代速度來看，軟板需求提前浮現「方向是肯定的」。

在穿戴與AR／VR部分，張家豪指出，相關裝置已從過去的雙層、四層板，快速進入六層以上高密度結構，嘉聯益近期承接的大型訂單，多偏向多層板與高密度軟硬結合板，正好與公司長年累積的軟板技術相契合，也使穿戴、AR／VR成為目前成長最快的業務之一，將與AI機器人一道，成為嘉聯益未來幾年的核心動能，而傳統消費性產品則回歸「打底的基本盤」。

至於美國對中關稅與川普政策變數，他則淡化影響，表示嘉聯益多依照客戶指定地區出貨，真正承擔關稅衝擊的多是下游整機組裝廠，整體而言對公司營運影響「微乎其微」。

綜合來看，嘉聯益短期仍在虧損調整期，張家豪強調，隨著產品組合往AI機器人、穿戴與AR／VR等高附加價值應用傾斜，加上成本與產能配置持續優化，待終端需求與庫存回到較健康水位後，公司營收與獲利結構可望自2026年起逐步轉佳。

嘉聯益 機器人 軟板 法說會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

矽光子紅通通 華星光、波若威大漲原來是這原因

AI蟋蟀帶路！虎頭埤智慧眼鏡服務上線 口埤實小率先體驗

消費電子亮點 陸AI眼鏡訂單暴增

強強聯手！立碁聯手千才、工研院 荷蘭秀1.6T矽光子模組產品

相關新聞

傳羅唯仁跳槽英特爾帶走20多箱手寫機密 台積電未回應藏貓膩

台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

台灣應材20億國際物流中心啟用 成南科供應鏈關鍵樞紐

台灣應材國際物流中心在台南市安南區新吉工業區開幕，由慶洲公司投資20億元，基地面積1.66公頃、內部倉儲面積達7700坪...

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

護國神山台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，而後回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機...

新思科技與台積合作 帶動下一波AI與多晶粒的創新浪潮

新思科技近日宣布，為提供多晶粒解決方案與台積公司持續合作，內容涵蓋先進的電子設計自動化（EDA）與IP產品，可支援台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。