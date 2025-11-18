快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

AMI DCM攜手信驊旗下酷博樂 打造資料中心「虛實整合」新時代

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球領先的資料中心管理解決方案供應商美商安邁科技（AMI）18日宣布，與信驊（5274）科技旗下專注於實境遠端管理的360度全景影像智慧巡檢之子公司酷博樂（Cupola360 Inc.）建立策略合作，並將AMI與信驊科技在伺服器遠端管理晶片（BMC）領域的長期夥伴關係，透過AMI 的「Data Center Manager （DCM）」平台，將 BMC 所管理的「虛擬伺服器世界」進一步擴展至 Cupola360 的「實體視覺世界」，共同打造資料中心運維，建立從伺服器遠端管理到實境遠端管理的全新虛實整合場景。

面對資料中心運營環境日益複雜，包括多廠商設備整合、能源消耗監控、溫度/冷卻管理與機房安全維護等挑戰，AMI DCM提供即時設備層級監控、功率/散熱預測、資產管理與可視化分析功能。同時，結合Cupola360全時全景攝影機搭配即時影像拼接技術，實現零死角、360度即時影像AI巡檢，保護資料中心高額設備及關鍵資料，支援資料中心維運、智慧工廠、智慧城市、機器人等應用。此解決方案有效彌補傳統監控系統在監視器數量龐大、AI處理複雜及主要用於事後錄影取證等限制，將監控從被動錄影轉化為主動巡檢，透過即時巡檢技術與傳統監控實現互補。

延續AMI 與信驊科技在BMC晶片的深厚合作基礎，此次進一步結合信驊旗下Cupola360的全時全景影像技術，讓資料中心的即時監管部署涵蓋從板級（board level）、機架級（rack level）到機房級（facility level）的感測系統。

透過AMI DCM平台，不僅可直接存取 BMC晶片蒐集的伺服器端數據進行分析與管理，同時可結合Cupola360的全時全景影像資訊，以及AMI DCM的數據分析與運維治理能力，全面整合從主機板、機架到整體機房的監測資訊，提供直覺式可視化管理介面，使資料中心在「能源效益提升」、「設備即時健康監控」及「安防巡檢智慧化」三大面向全面升級，集中掌握整體營運狀態。

此次合作透過佈建Cupola360 全時全景攝影機，實現資料中心機房內部與外部的即時360度影像監管，並搭配AMI DCM數據平台，同步監測設備功耗、溫度與散熱狀態。Cupola360的全時全景影像結合具高度擴充性的開放式AI平台，可支援人員動向識別、異常狀況警示等多種偵測功能，強化DCM平台的視覺感知，有效提升安全巡檢效率。

Cupola360全時全景影像與 AMI DCM 資料治理平台的整合，將進一步加速資料中心智慧運維的落地，也象徵酷博樂將信驊科技的伺服器管理應用正式延伸至實體場域的實境遠端管理，實現從「數據」到「視覺」的全面連結。

平台 信驊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

信驊攻寡占市場 帶股價站上浪尖

全民權證／信驊 押價內外5%

中市警破獲運動賽事博弈機房　洗錢金流逾4億元

相關新聞

傳羅唯仁跳槽英特爾帶走20多箱手寫機密 台積電未回應藏貓膩

台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

台灣應材20億國際物流中心啟用 成南科供應鏈關鍵樞紐

台灣應材國際物流中心在台南市安南區新吉工業區開幕，由慶洲公司投資20億元，基地面積1.66公頃、內部倉儲面積達7700坪...

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

護國神山台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，而後回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機...

新思科技與台積合作 帶動下一波AI與多晶粒的創新浪潮

新思科技近日宣布，為提供多晶粒解決方案與台積公司持續合作，內容涵蓋先進的電子設計自動化（EDA）與IP產品，可支援台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。