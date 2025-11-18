AMI DCM攜手信驊旗下酷博樂 打造資料中心「虛實整合」新時代

全球領先的資料中心管理解決方案供應商美商安邁科技（AMI）18日宣布，與信驊（5274）科技旗下專注於實境遠端管理的360度全景影像智慧巡檢之子公司酷博樂（Cupola360 Inc.）建立策略合作，並將AMI與信驊科技在伺服器遠端管理晶片（BMC）領域的長期夥伴關係，透過AMI 的「Data Center Manager （DCM）」平台，將 BMC 所管理的「虛擬伺服器世界」進一步擴展至 Cupola360 的「實體視覺世界」，共同打造資料中心運維，建立從伺服器遠端管理到實境遠端管理的全新虛實整合場景。

面對資料中心運營環境日益複雜，包括多廠商設備整合、能源消耗監控、溫度/冷卻管理與機房安全維護等挑戰，AMI DCM提供即時設備層級監控、功率/散熱預測、資產管理與可視化分析功能。同時，結合Cupola360全時全景攝影機搭配即時影像拼接技術，實現零死角、360度即時影像AI巡檢，保護資料中心高額設備及關鍵資料，支援資料中心維運、智慧工廠、智慧城市、機器人等應用。此解決方案有效彌補傳統監控系統在監視器數量龐大、AI處理複雜及主要用於事後錄影取證等限制，將監控從被動錄影轉化為主動巡檢，透過即時巡檢技術與傳統監控實現互補。

延續AMI 與信驊科技在BMC晶片的深厚合作基礎，此次進一步結合信驊旗下Cupola360的全時全景影像技術，讓資料中心的即時監管部署涵蓋從板級（board level）、機架級（rack level）到機房級（facility level）的感測系統。

透過AMI DCM平台，不僅可直接存取 BMC晶片蒐集的伺服器端數據進行分析與管理，同時可結合Cupola360的全時全景影像資訊，以及AMI DCM的數據分析與運維治理能力，全面整合從主機板、機架到整體機房的監測資訊，提供直覺式可視化管理介面，使資料中心在「能源效益提升」、「設備即時健康監控」及「安防巡檢智慧化」三大面向全面升級，集中掌握整體營運狀態。

此次合作透過佈建Cupola360 全時全景攝影機，實現資料中心機房內部與外部的即時360度影像監管，並搭配AMI DCM數據平台，同步監測設備功耗、溫度與散熱狀態。Cupola360的全時全景影像結合具高度擴充性的開放式AI平台，可支援人員動向識別、異常狀況警示等多種偵測功能，強化DCM平台的視覺感知，有效提升安全巡檢效率。

Cupola360全時全景影像與 AMI DCM 資料治理平台的整合，將進一步加速資料中心智慧運維的落地，也象徵酷博樂將信驊科技的伺服器管理應用正式延伸至實體場域的實境遠端管理，實現從「數據」到「視覺」的全面連結。