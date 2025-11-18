技嘉旗下技鋼於SC25 推進AI與高效能運算極限
一年一度的Super Computing 超級運算大會即將展開，技嘉（2376）旗下技鋼科技於 SC25 展示完整的 AI 與 HPC 產品線，涵蓋從 AI PC、工作站、GPU 伺服器到 GIGAPOD 機櫃級基礎架構。以先進液冷技術、超高密度 GPU 設計與跨架構平台支援（NVIDIA、AMD、Intel、Ampere）為核心，技鋼持續推動 AI 與 HPC 的下一階段效能與能效提升。
本次亮點包含兩套 GIGAPOD 液冷伺服器機櫃，搭載 NVIDIA HGX B300 或 AMD Instinct MI350 系列 GPU。透過與全球液冷領導廠商合作，GIGAPOD 強化部署流程，使系統能在嚴苛的 AI 運算情境中維持長效穩定。
技鋼科技與全球生態系合作夥伴攜手，協助客戶打造下一代 AI 工廠與高效能計算平台。
