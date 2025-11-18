微星深化AI布局 推出新一代NVIDIA MGX與DGX AI平台

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星將於 Supercomputing 2025（SC25） 展出新一代 AI 運算解決方案。微星／提供
全球高效能運算領導品牌微星（2377）科技 將於 Supercomputing 2025（SC25） 展出新一代 AI 運算解決方案，本次展出平台基於 NVIDIA MGX、 NVIDIA DGX Station 與 NVIDIA DGX Spark 參考架構打造，搭載 NVIDIA Hopper GPU、 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 、 NVIDIA Blackwell Ultra GPU ，以及 GraceBlackwell GB10 Superchip。

此系列產品橫跨資料中心、邊緣運算至桌面應用，針對各類 AI 工作負載提供資料中心等級效能，滿足大型模型訓練、模擬、邊緣推論與桌面開發等多元需求。

微星科技 AI 伺服器專為大型語言模型（LLM）、深度學習與 NVIDIA Omniverse 工作負載設計，支援 Intel Xeon 與 AMD EPYC處理器，並可搭載最高 600W GPU，以實現卓越效能與靈活擴充性。

微星科技企業平台解決方案事業部總經理許言聞（Danny Hsu） 表示：「隨著 AI 工作負載日益複雜，微星最新的 MGX 架構平台可協助企業高效擴充，同時最大化 GPU 頻寬與運算密度，以滿足 AI 時代的運算需求。」

