台灣應材20億國際物流中心啟用 成南科供應鏈關鍵樞紐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」今天開幕，副市長趙卿惠（左三）代表祝賀。圖／台南市經發局提供
台灣應材國際物流中心在台南市安南區新吉工業區開幕，由慶洲公司投資20億元，基地面積1.66公頃、內部倉儲面積達7700坪、樓高5層，並取得海關認證，為應用材料未來10年發展計畫的關鍵物流據點，也代表台南在顯示器製造與半導體產業的蓬勃。

市府指出，感謝財政部關務署的支持，與台南經發局合作，讓應材集團在亞洲最大的物流基地，進駐在台南。這座物流中心不僅每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場的關鍵節點。

市長黃偉哲表示，台灣應用材料是全球半導體設備的領導廠商，對南科供應鏈發展貢獻卓著，此次啟用的新吉國際物流中心，是應材在台最重要的物流樞紐，不僅每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場的關鍵節點。

經發局長張婷媛表示，此次慶洲公司與應用材料合作的投資案，是外商租用在地開發廠房的成功典範，也展現台南在外商投資服務、行政效率與產業升級的實力。市府提供投資單一窗口服務，從用地協調、建照申請、環評輔導到人才媒合，全程陪伴企業落地營運，展現「企業在哪裡，政府服務就到哪裡」的精神。

市府強調，台南已成為南部高科技產業的核心聚落，聚集台積電、美光、AMD、艾司摩爾、應用材料等國際級企業，形成全台最具競爭力的科技生態系。新吉國際物流中心啟用後，台南不僅強化南科供應鏈的穩定度，更在智慧物流、低碳運輸及永續製造方面向國際邁進。

南市政府長期以來積極推動「南科、沙崙、柳營」S型科技廊帶建設，串聯半導體、AI、智慧製造與綠能產業，並推動智慧倉儲管理與低碳運輸政策，打造智慧製造與綠色物流並進的產業環境。

台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心開幕典禮」，臺南市政府由副市長趙卿惠代表蒞臨現場祝賀，與企業高層及產業代表共同見證此一重大投資成果。

台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」今天開幕，副市長趙卿惠（右）代表祝賀。圖／台南市經發局提供
台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」今天開幕。圖／台南市經發局提供
台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」今天開幕，副市長趙卿惠（中）代表祝賀。圖／台南市經發局提供
顯示器 半導體 南科
