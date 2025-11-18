韋僑法說會／新廠助攻 營運穩步成長
韋僑（6417）18日應元大證券邀請擧行2025年Q3法說會，說明營運成果，交出營收、獲利同步成長佳績。展望第4季及明年，在醫療及冷鏈物流對RFID需求大增下，營收與獲利將正向成長。
致力RFID技術發展的韋僑於2025年第3季繳出亮眼營運成果。
受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，以及醫療耗材市場回温等多重動能挹注，今年第3季營收達 4.05億元，年增6%，寫下歷年同期新高。毛利率29.35%，年增0.45個百分點。稅後淨利 0.56億元，每股盈餘(EPS)1.34元。
韋僑累計前三季營收11.83億元，創同期歷史新高。毛利率30.96%，較去年同期提升2.69個百分點。惟期間受到匯損影響，稅後淨利 1.37億元，前三季EPS為3.25元，仍為歷年同期次高水準。
展望今年，隨著第4季工業應用及醫療耗材市場持續回暖，預期全年營運動能將維持正向成長。
