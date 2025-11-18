合勤控旗下兆勤與Avast 策略合作 搶進中小企業網路與端點防護

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

合勤控（3704）旗下兆勤科技（Zyxel Networks）今日宣布與全球知名的中小企業端點防護領導者Avast策略合作，搶進中小企業市場，提供整合的網路與端點防護。

兆勤科技總經理蔡明見表示，中小企業需要更整合的資安方案，結合我們先進的防火牆防護與 Avast 可信的端點安全，能幫助中小企業獲得統一的可見性和同步的防禦，以更有效且經濟的方式保護員工、數據及設備。

Avast APAC與MEA區副總裁 Mark Gorrie 補充道，此次合作結合雙方互補優勢，Avast 領先的端點防護與 Zyxel的安全網路解決方案整合，為企業提供一個簡化的平台，同時監控、修補與防禦端點與網路。雙方合作將減少複雜度並提升資安成效。

兆勤科技是資安、AI與雲端網路管理的領先商用網路解決方案品牌，雙方合作，將串聯Avast的商業安全解決方案與 兆勤的USG FLEX H 系列防火牆的整合，建構網路與端點的統一可見性與防護，為中小企業和管理服務提供商（MSP）簡化資安管理。

根據最新研究顯示，過去一年有三分之一的中小企業曾遭受網路攻擊，主要因為個人裝置使用以及員工資安訓練不足。由於行動裝置、筆電、印表機、伺服器及物聯網設備等端點經常成為駭客覬覦的目標，兆勤表示，雙方合作，目標以單一且簡化的資安體驗來克服中小企業面對駭客的挑戰。

兆勤指出，過去中小企業通常分開管理網路與端點安全，需要透過不同的操作介面並手動核對。Zyxel與 Avast 的合作透過以下功能，為使用者帶來更智慧且簡化的體驗，包含在防火牆管理介面中可以即時集中查看 Avast 端點授權狀態，幫助 IT 團隊更快回應保護到期問題。

此外，兆勤表示，提升端點資產及其防護狀態的可見度與控制權，例如可直接透過防火牆介面操作看到防毒覆蓋；深入的設備洞察與共享威脅情報，提供端點對端點保護並加速威脅反應，有效降低盲點；同時打造開放平台以靈活整合端點。

為了滿足多元部署需求，兆勤表示，致力於打造開放生態系統，提供靈活的端點選擇。除保護 Windows/MAC 電腦與 Windows 伺服器的 Avast 商務安全方案外，Zyxel 的 Astra 服務也將端點防護擴展到混合辦公環境中的遠端與行動使用者。未來公司計畫進一步擴大整合，讓中小企業擁有最大的彈性。

