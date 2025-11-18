雲達科技運用搭載Intel技術的開放平台 在SC25加速企業AI創新

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技（QCT）在2025年超級運算大會（SC25）宣布其最新產品，包含一系列基於Intel技術的系統，加速AI與HPC工作負載，同時適用於QCT開放AI平台。

「雲達科技很自豪能在SC25展示與Intel的合作，持續拓展AI與HPC基礎設施的疆界」，雲達科技總經理楊麒令表示。「藉由優化的QuantaGrid伺服器、Intel技術和網路平台，我們協助企業以前所未見的效率部署可擴展、開放的企業AI解決方案」。

雲達科技在SC25展示QCT開放AI平台，以開源、靈活的AI基礎設施賦能企業和研究機構，加速生成式AI與HPC創新。QCT開放AI平台以開放技術為基礎，完全整合運算、網路、儲存功能與開源軟體堆疊，提供機櫃級隨插即用解決方案，簡化系統部署並縮短上市時程。

QCT開放AI平台支援AI/HPC融合，透過雲達配置的資源管理和工作排程系統，可跨雲端原生與裸機環境使用。它同時整合了Open Platform for Enterprise AI (OPEA)，允許組織跨GPU與CPU基礎設施部署、微調及擴展AI模型，在使用開源AI工具的同時維持企業級可靠性和性能。

QuantaGrid D75E-4U作為QCT開放AI平台的核心，具備高彈性，支援最新Intel Gaudi 3 AI加速器，提供卓越速度和能效，解鎖AI訓練所需的大規模平行運算和超高速矩陣運算。D75E-4U採用以太網高速叢集連結，可選用QuantaMesh TA064-IXM 800G交換機，兼具成本效益、開放性、高性能和可擴展性。

「Intel支援開放、彈性、高性能解決方案，幫助客戶加快實現價值的速度」，Intel AI加速器副總、總經理暨產品經理Anil Nanduri表示。「我們與夥伴合作，協助客戶打造高成本效益、可擴展的AI基礎設施」。

雲達科技在SC25展示QCT開放AI平台，強調它作為一個彈性、強大、完全整合的基礎，將能協助企業加速創新、聰明擴展，自信應對最嚴苛的AI與HPC工作負載。