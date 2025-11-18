雲達科技開放AI平台採用AMD運算及加速器技術 賦能可擴展AI

全球資料中心解決方案供應商雲達科技（QCT）宣布參加2025超級運算大會（SC25），展示加速AI創新的尖端基礎設施。雲達今年將展出開放AI平台，運用搭載AMD技術的系統，提供卓越性能、擴展性與效率，支援次世代AI工作負載。

「雲達致力於提供強大、可擴展的基礎設施，推動AI創新，」雲達科技總經理楊麒令表示。「QCT開放AI平台採用AMD先進運算單元與加速器，協助組織以更高效率和性能實現最嚴苛的AI工作負載。SC25提供絕佳舞台，展現雲達推動AI發展的成果。」

「我們很高興能與將高性能AMD Instinct™ GPU 和 AMD EPYC™ CPU整合進雲達科技的AI平台，」AMD資料中心GPU業務部門業務開發副總裁Travis Karr表示。「雲達科技以創新系統設計整合AMD技術，提供客戶高擴展性及高效率，足以應對現今最嚴苛的AI工作負載。」

雲達科技將在SC25展示彈性、開放的QCT開放AI平台。這套AI基礎設施採用開源技術，旨在協助企業與研究機構加速創新。透過將運算、網路、儲存與開源軟體堆疊完全整合進機櫃級系統，打造一套隨插即用型解決方案，簡化部署並加速上市時間。它同時具備雲達配置的資源管理和工作排程工具，支援AI/HPC融合，讓用戶輕鬆跨雲端原生和裸機環境使用。

QuantaGrid D75T-7U是QCT開放AI平台的核心，配備AMD Instinct™ GPU，為AI訓練所需的大規模平行運算和超快速矩陣計算提供卓越速度和能效。D75T-7U採用以太網高速連結，可選擇搭配QuantaMesh TA064-IXM 800G網路交換機。

雲達科技現場展示聚焦QCT開放AI平台，結合彈性架構、高性能運算與整合軟體，協助組織自信高效處理複雜AI、HPC工作負載。

這些系統共同構成QCT開放AI平台的骨幹，幫助研究人員、企業和機構解鎖人工智慧、機器學習和高性能運算等領域的全新可能。