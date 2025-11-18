雲達科技開放AI平台採用AMD運算及加速器技術 賦能可擴展AI
全球資料中心解決方案供應商雲達科技（QCT）宣布參加2025超級運算大會（SC25），展示加速AI創新的尖端基礎設施。雲達今年將展出開放AI平台，運用搭載AMD技術的系統，提供卓越性能、擴展性與效率，支援次世代AI工作負載。
「雲達致力於提供強大、可擴展的基礎設施，推動AI創新，」雲達科技總經理楊麒令表示。「QCT開放AI平台採用AMD先進運算單元與加速器，協助組織以更高效率和性能實現最嚴苛的AI工作負載。SC25提供絕佳舞台，展現雲達推動AI發展的成果。」
「我們很高興能與將高性能AMD Instinct™ GPU 和 AMD EPYC™ CPU整合進雲達科技的AI平台，」AMD資料中心GPU業務部門業務開發副總裁Travis Karr表示。「雲達科技以創新系統設計整合AMD技術，提供客戶高擴展性及高效率，足以應對現今最嚴苛的AI工作負載。」
雲達科技將在SC25展示彈性、開放的QCT開放AI平台。這套AI基礎設施採用開源技術，旨在協助企業與研究機構加速創新。透過將運算、網路、儲存與開源軟體堆疊完全整合進機櫃級系統，打造一套隨插即用型解決方案，簡化部署並加速上市時間。它同時具備雲達配置的資源管理和工作排程工具，支援AI/HPC融合，讓用戶輕鬆跨雲端原生和裸機環境使用。
QuantaGrid D75T-7U是QCT開放AI平台的核心，配備AMD Instinct™ GPU，為AI訓練所需的大規模平行運算和超快速矩陣計算提供卓越速度和能效。D75T-7U採用以太網高速連結，可選擇搭配QuantaMesh TA064-IXM 800G網路交換機。
雲達科技現場展示聚焦QCT開放AI平台，結合彈性架構、高性能運算與整合軟體，協助組織自信高效處理複雜AI、HPC工作負載。
這些系統共同構成QCT開放AI平台的骨幹，幫助研究人員、企業和機構解鎖人工智慧、機器學習和高性能運算等領域的全新可能。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言