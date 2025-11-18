傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明
護國神山台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，而後回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機密。對此，經濟部長龔明鑫表示，有請同仁了解狀況，還是要由台積電對外說明，也算是尊重。
今年75歲的羅唯仁退休後，10月底回鍋老東家英特爾擔任研發副總，但傳出羅唯仁退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。
而龔明鑫今出席「2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮」，會前受訪被問及，是否台積電螺絲鬆了？會否用國安法來處理，他則強調，這要由台積電說明。
