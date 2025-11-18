快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

AMI DCM攜手信驊酷博樂 推「虛實整合」全景資料中心遠端管理

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

AI與HPC帶動下，資料中心規模與複雜度持續攀升，如何同時兼顧能源效率、設備健康與機房安全，成為營運單位一大考驗。全球資料中心管理解決方案供應商美商安邁科技（AMI）18日於新竹宣布，攜手信驊（5274）旗下專注實境遠端管理的子公司酷博樂（Cupola360 Inc.），將AMI Data Center Manager（DCM）平台與Cupola360全時全景影像技術整合，打造結合數據與視覺的「虛實整合」資料中心遠端管理方案。

AMI表示，DCM原本就能透過伺服器遠端管理晶片（BMC）取得設備層級的即時數據，包括功率與散熱預測、資產管理與可視化分析等，此次在既有與信驊BMC深度合作基礎上，進一步串聯信驊旗下Cupola360的360度全時全景攝影技術，讓資料中心管理從虛擬伺服器世界延伸到實體機房空間。透過板級（board level）、機架級（rack level）到機房級（facility level）多層感測整合，讓管理者能在同一平台掌握機房內外的運作狀態。

在影像監控層面，Cupola360採用全時全景攝影機與即時影像拼接技術，提供零死角、360度即時影像，搭配開放式AI平台，可支援人員動線辨識、異常行為偵測與警示通知等應用。相較於傳統需大量監視器、且多用於事後調閱的監控系統，此方案將監控模式從「被動錄影」提升為「主動巡檢」，並與AMI DCM的數據分析能力相互補強，可更有效保護資料中心高價設備與關鍵資料安全。

在運維管理面向，AMI指出，DCM可直接讀取BMC回傳的伺服器端數據，搭配Cupola360影像資訊與歷史資料分析，協助企業從被動維修走向預測性維護，提升異常發現率並降低人工巡檢成本。整合後的平台提供「單一視窗」介面，將影像畫面、即時數據、警示訊息與報表集中呈現，縮短問題排除時間，也有助於跨廠牌、異質設備環境的統一管理。

此外，該方案鎖定大型AI／HPC資料中心場景，可同步監看GPU/AI叢集環境的功率與溫控狀態，協助找出散熱與冷卻瓶頸，進一步優化能源使用效率。AMI與酷博樂強調，透過視覺與數據的深度整合，不僅能強化人員與場域安全，更有助企業在減碳、節能與提升ESG績效上取得實質成果，為下一階段智慧資料中心運維奠定基礎。

AI
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

信驊攻寡占市場 帶股價站上浪尖

全民權證／信驊 押價內外5%

中市警破獲運動賽事博弈機房　洗錢金流逾4億元

相關新聞

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

護國神山台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，而後回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

新思科技與台積合作 帶動下一波AI與多晶粒的創新浪潮

新思科技近日宣布，為提供多晶粒解決方案與台積公司持續合作，內容涵蓋先進的電子設計自動化（EDA）與IP產品，可支援台積電...

基辛格：AI不會泡沬 但會遭遇電力瓶頸

從英特爾退休後轉任創投業的前英特爾執行長基辛格（Pat Gelsigner），今日以全球深科技創投Playground ...

台版太陽谷誕生 120位企業董總投資法人齊聚

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆「S廊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。