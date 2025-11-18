AMI DCM攜手信驊酷博樂 推「虛實整合」全景資料中心遠端管理

在AI與HPC帶動下，資料中心規模與複雜度持續攀升，如何同時兼顧能源效率、設備健康與機房安全，成為營運單位一大考驗。全球資料中心管理解決方案供應商美商安邁科技（AMI）18日於新竹宣布，攜手信驊（5274）旗下專注實境遠端管理的子公司酷博樂（Cupola360 Inc.），將AMI Data Center Manager（DCM）平台與Cupola360全時全景影像技術整合，打造結合數據與視覺的「虛實整合」資料中心遠端管理方案。

AMI表示，DCM原本就能透過伺服器遠端管理晶片（BMC）取得設備層級的即時數據，包括功率與散熱預測、資產管理與可視化分析等，此次在既有與信驊BMC深度合作基礎上，進一步串聯信驊旗下Cupola360的360度全時全景攝影技術，讓資料中心管理從虛擬伺服器世界延伸到實體機房空間。透過板級（board level）、機架級（rack level）到機房級（facility level）多層感測整合，讓管理者能在同一平台掌握機房內外的運作狀態。

在影像監控層面，Cupola360採用全時全景攝影機與即時影像拼接技術，提供零死角、360度即時影像，搭配開放式AI平台，可支援人員動線辨識、異常行為偵測與警示通知等應用。相較於傳統需大量監視器、且多用於事後調閱的監控系統，此方案將監控模式從「被動錄影」提升為「主動巡檢」，並與AMI DCM的數據分析能力相互補強，可更有效保護資料中心高價設備與關鍵資料安全。

在運維管理面向，AMI指出，DCM可直接讀取BMC回傳的伺服器端數據，搭配Cupola360影像資訊與歷史資料分析，協助企業從被動維修走向預測性維護，提升異常發現率並降低人工巡檢成本。整合後的平台提供「單一視窗」介面，將影像畫面、即時數據、警示訊息與報表集中呈現，縮短問題排除時間，也有助於跨廠牌、異質設備環境的統一管理。

此外，該方案鎖定大型AI／HPC資料中心場景，可同步監看GPU/AI叢集環境的功率與溫控狀態，協助找出散熱與冷卻瓶頸，進一步優化能源使用效率。AMI與酷博樂強調，透過視覺與數據的深度整合，不僅能強化人員與場域安全，更有助企業在減碳、節能與提升ESG績效上取得實質成果，為下一階段智慧資料中心運維奠定基礎。