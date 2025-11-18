雙11剛過 網路家庭推「黑五狂熱周」登場
延續雙11購物熱潮，黑五（黑色星期五）狂熱周緊接登場。網路家庭（8044）集團PChome 24h購物結合每月會員日，本月打造「24力會員日ｘ黑五狂熱週」，強打3C 產品促銷，搭配「PChome 超速配」服務（北北桃地區）「晚上下單，一早取貨」，購物更即時、取貨更便利。
PChome 24h購物觀察，隨著年末將至，越來越多消費者開始升級居家工作環境，「筆電」相關品項搜尋量較上月持續成長84%，反映出消費者對辦公設備需求日益增加。本次黑五狂熱周同步推出多款熱銷筆電限時優惠，滿足從商務、創作到行動工作者的不同需求。加上年底旅遊潮與節慶聚會即將爆發，許多民眾已開始規劃旅行，為了讓旅程更加舒適便利，準備合適的裝備不可或缺，也同步帶動相關周邊商品買氣。PChome 24h購物觀察，近一周「相機」搜索量較上月持續攀升34%，行李箱的搜尋熱度亦呈現上升趨勢。
