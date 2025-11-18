聽新聞
基辛格：AI不會泡沬 但會遭遇電力瓶頸
從英特爾退休後轉任創投業的前英特爾執行長基辛格（Pat Gelsigner），今日以全球深科技創投Playground Glabol合夥人身份帶領帶領七家新創團隊來台尋找合作夥伴時受訪說，AI發展正處於開始階段，當前疑慮是資本配置有欠妥善，例如各大雲端服務供應商（CSP）業者集中在資料中心建置，提升算力需求，但AI需要電力，未來AI發展將遭遇電力韌性不足的瓶頸，因此強化能源韌性是當務之急，台灣也是如此。
基辛格從英特爾離職後，去年加入Playground Glabol，今日和另一位合夥人Peter Barrett，帶領七家新創公司來台，這七家公司與台灣的台積電、創意、世芯、晶心科和穩懋等都已展開密切合作。
對於被問到AI泡沫化的可能性，基辛格交由Peter Barrett回答說，他認為是AI投資資本配置效率不夠好，但不是炒作過度，反而會「炒作不足」。他強調以網路泡沬化是因為沒有好的商業模式支持，如今的AI發展，卻會有很好的商模支持，未來AI帶來的好處，將遠超過資本配置不彰帶來的影響。
基辛格則點出現今AI發展最大隱憂並不是雲端服務業者投資太多，因為能源成長將限制AI投資速度。他舉很多CSP業者都花費巨資打造很大的資中心，卻未花費在電力投資，能源產業及電力結構出現韌性不足。他提到，目前能源供應年增率每年約3%，遠遠無法支持AI超大型資料中心的建設。
他也以Playground投資的新創公司正要朝提升能源使用效率等新技術努力，就是要迎合全球強化能源韌性的需求。他也認為台灣在全球AI發展浪湖，也碰到能源問題，原因是目前台灣能源韌性不夠，應該要厚植韌性。
