台版太陽谷誕生 120位企業董總投資法人齊聚

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆「S廊帶高峰會（S-Corridor Summit）」，透過高端且私密的企業領袖工作坊，打造出台灣版「Sun Valley Forum」邀請120位橫跨高科技產業及投資界的貴賓，透過16個工作坊，對台灣未來5年願景向全世界提出長期論述。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，「S廊帶高峰會」的S代表兩個字，一是半導體semiconductor，另一個是南方south，全球資源豐富的南方因AI的大投資趨勢，都翻轉為全球快速成長的新區塊，如美國的德州，和台灣的南台灣，有以台積電為首的半導體供應鏈進駐，開始吸引各方資源匯集，但可惜的是，缺乏有系統的論述和宣傳，全球資本市場對於這個區塊還沒有全面性的了解，寬量國際看好未來長期潛力，結合富邦證券和亞果遊艇，提出全新的嘗試。

李鴻基表示，S廊帶高峰會目標就是要打造成台灣版的「Sun Valley Forum」，透過企業家與投資決策者的深度交流，彼此交換對產業，文化，和經濟的永續經營的看法，激盪出不同的觀點。

富邦證券總經理郭永宜指出，在企業與資本市場之間，富邦證券始終扮演關鍵橋樑角色，不僅提供專業金融服務，更協助企業邁向國際市場、創造長期價值。他並強調，富邦證券除了協助企業籌資，更透過研究、產業分析與國際資本連結，為企業與投資人建立「共好」生態系。

本次舉辦地點在台南安平遊艇碼頭。亞果遊艇董事長侯佑霖指出，地點選在亞果遊艇俱樂部舉行，這是極為創新的企業與資本對接模式。他表示，亞果遊艇透過會員專屬會所、海洋主題交流活動與企業社交圈層，建立兼具生活品味、商務交流與社群信任的高端互動平台。