快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

台版太陽谷誕生 120位企業董總投資法人齊聚

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆S廊帶高峰會。左起為亞果遊艇董事長侯佑霖、寬量國際執行長李鴻基、富邦證券總經理郭永宜。圖／寬量國際提供
看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆S廊帶高峰會。左起為亞果遊艇董事長侯佑霖、寬量國際執行長李鴻基、富邦證券總經理郭永宜。圖／寬量國際提供

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆「S廊帶高峰會（S-Corridor Summit）」，透過高端且私密的企業領袖工作坊，打造出台灣版「Sun Valley Forum」邀請120位橫跨高科技產業及投資界的貴賓，透過16個工作坊，對台灣未來5年願景向全世界提出長期論述。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，「S廊帶高峰會」的S代表兩個字，一是半導體semiconductor，另一個是南方south，全球資源豐富的南方因AI的大投資趨勢，都翻轉為全球快速成長的新區塊，如美國的德州，和台灣的南台灣，有以台積電為首的半導體供應鏈進駐，開始吸引各方資源匯集，但可惜的是，缺乏有系統的論述和宣傳，全球資本市場對於這個區塊還沒有全面性的了解，寬量國際看好未來長期潛力，結合富邦證券和亞果遊艇，提出全新的嘗試。

李鴻基表示，S廊帶高峰會目標就是要打造成台灣版的「Sun Valley Forum」，透過企業家與投資決策者的深度交流，彼此交換對產業，文化，和經濟的永續經營的看法，激盪出不同的觀點。

富邦證券總經理郭永宜指出，在企業與資本市場之間，富邦證券始終扮演關鍵橋樑角色，不僅提供專業金融服務，更協助企業邁向國際市場、創造長期價值。他並強調，富邦證券除了協助企業籌資，更透過研究、產業分析與國際資本連結，為企業與投資人建立「共好」生態系。

本次舉辦地點在台南安平遊艇碼頭。亞果遊艇董事長侯佑霖指出，地點選在亞果遊艇俱樂部舉行，這是極為創新的企業與資本對接模式。他表示，亞果遊艇透過會員專屬會所、海洋主題交流活動與企業社交圈層，建立兼具生活品味、商務交流與社群信任的高端互動平台。

遊艇 富邦
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

港婦非法占地建毛澤東館 政府部門頒令清拆

2025 Yahoo 財經高峰會：AI變局開啟金融新時代

富邦證券榮獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎

實踐大學赴日辦工作坊 台日師生攜手共創共學

相關新聞

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

護國神山台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，而後回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

新思科技與台積合作 帶動下一波AI與多晶粒的創新浪潮

新思科技近日宣布，為提供多晶粒解決方案與台積公司持續合作，內容涵蓋先進的電子設計自動化（EDA）與IP產品，可支援台積電...

基辛格：AI不會泡沬 但會遭遇電力瓶頸

從英特爾退休後轉任創投業的前英特爾執行長基辛格（Pat Gelsigner），今日以全球深科技創投Playground ...

台版太陽谷誕生 120位企業董總投資法人齊聚

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆「S廊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。