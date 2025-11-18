快訊

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
全球領先深科技創投公司 Playground Global今天於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會，圖為英特爾前執行長也是Playground Global合夥人基辛格。 記者余承翰／攝影
全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新創公司專程來台，今日舉行「Playground x Taiwan」共創次世代運算新篇章記者會。他一改先前多資提到 「台灣是全球地緣政治最危險地方」，改口稱讚台灣是獨一無二的創新之地。

基辛格在致詞時宣布，他即將擔任由Playground投資開發光學元件封裝（CPO）Ayar Labs公司董事，重新實現他20年前倡議高速傳速將由銅轉光的技術。並在今日與鴻海董事長劉揚偉共進晚宴。

對於稍早川普總統重提台灣偷走美國的晶片，美國正打算大舉扭轉這個當初「極蠢」的錯誤決策，基辛格也力挺川普希望增加美國製造的做法 ，因為這將提高半導體供應韌性。

但基辛格強調，這並不意味台灣地位會降低，而是說像美國這樣的地區成長會提高。台積電也已經在美國設廠，他也樂見台積電將更多先進製程與研發投入美國，這對全球而言是很好的政策，也增強全球半導體供應鏈韌性。

基辛格此次來台態度重大轉變，稱台灣是創新之地。他說：「如果要論有哪個地方，你可以在早餐想到一個點子，中午就有原型，晚餐時就能開始製造」。他話鋒一轉，指這個地方就是台灣。

他強調，沒有任何地方能像台灣這樣快速創新，也沒有哪裡擁有如此完整的生態系統、供應鏈和製造能力。

這是基辛格第50次來台，他對台灣在全球地位及地緣政治丕變的環境中，態度180度轉變。而由Playground投資的七家公司，都將與台灣半導體供應鏈進行緊密合作。他也特別介紹他將即將進入董事會的Ayar Labs並與執行長Mark進行爐邊對。

基辛格一開場就說為了克服資料傳輸的「通訊瓶頸」問題，他已經說了快20年，那就是必須從銅線轉向光學。他一直以為那一天會來，只是不確定何時，但他認為AI，就是那個促使轉變加速的關鍵力量。他之前的論述，也將由Ayar Labs來實現。

Mark也坦承Ayar Labs團隊的核心技術，在這部分確實已取得重大進展，並打破了既有硬體堆疊的多層限制，進而強烈推動對光通訊的需求。

他宣布，配合台積電今天在新竹舉行的 OIP（開放創新平台）論壇，，宣布與創意電子合作，將Ayar Labs開發的光學元件封裝（CPO）技術整合在創意開發的ASIC設計服務中。並訂2028年，透過台積電生態系達成光通訊與封裝整合的量產落地。

全球領先深科技創投公司 Playground Global今天於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會，Playground Global合夥人基辛格（Pat Gelsinger）（左）與Ayar Labs共同創辦人Mark Wade（右）。記者余承翰／攝影
台積電 美國 地緣政治
