展碁看好 AI 帶動記憶體需求 強化高階儲存市場代理布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

展碁國際（6776）看準全球記憶體需求強勢成長，為滿足市場的多元需求，將深化供應鏈協作並強化產品組合布局，作為Samsung、SanDisk、WD與創見（2451）（Transcend）等國際記憶體品牌在台灣的核心代理商，將積極與原廠協調優先供貨配額，以確保關鍵產品供應穩定。針對AI伺服器系統整合商、雲端服務商與企業級客戶，展碁將推出整合式記憶體與儲存解決方案，進一步提升市場滲透率與品牌價值。

展碁代理產品橫跨DRAM、NAND、企業級SSD等類別，可廣泛應用於伺服器、資料中心、筆記型電腦與各類消費性裝置，有效滿足多元市場需求。

看好AI與雲端資料中心對DDR5、PCIe Gen5 SSD、高頻寬記憶體（HBM）等高階產品的需求將持續大幅攀升，公司將與Samsung、SanDisk強化品牌行銷合作，持續深化在高階應用市場的布局，強化整體競爭力。並關注市場變化與上下游動態，運用靈活的庫存與價格策略，協助通路與企業客戶穩定採購、有效控管成本。

隨著供應鏈普遍緊俏、記憶體價格全面上行，第4季市場需求仍維持強勁，部分客戶更提前備貨。展碁預期從第4季至明年，整體營運動能將持續向上。

市場 記憶體
