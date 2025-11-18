快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣訪美指台積電、緯創投資美國 凸顯供應鏈關鍵角色

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪美。江啟臣國會辦公室／提供
立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪美。江啟臣國會辦公室／提供

立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問團17日展開訪問美國及巴拉圭第二天行程。在駐芝加哥辦事處類延峰處長陪同下，江啟臣一行上午出席北美洲台灣商會聯合總會理監事會議開幕式，由大會主席白越珠總會長主持。

江啟臣致詞表示，他身兼兩個身分，第一是代表立法院韓國瑜院長、第二是身為「中華民國立法院世界台商之友會」會長，向台商致上最高敬意與謝意。

江啟臣肯定商會自1988年成立以來，凝聚36個地方商會、逾3,500家會員企業，創造無數就業機會，更吸引美加地區政府的關注，為在地製造商業動能。他特別讚揚台商展現「人飢己飢、人溺己溺」的人道精神，充分發揮「Taiwan Can Help」精神，讓世界看見台灣的溫暖與善良。

江啟臣指出，台商在世界扮演重要角色，為連結世界的重要橋樑，特別是在經貿領域中，台美在今年1月至9月的雙邊貿易總額高達1,660億美元，大幅超越去年全年1,580億美元，顯見台商在雙邊經貿關係的卓越貢獻。

江啟臣提及，美國在川普政府提倡「美國優先、美國製造」的政策推動下，多家台商如台積電（2330）、緯創（3231）、廣達（2382）、日月光（3711）等企業加碼投資美國，特別是堤維西也在底特律建廠，突顯台灣廠商在供應鏈中的關鍵角色。

江啟臣也說，立法院各黨派雖然時有不同意見，但支持台商永遠是立法院最大共識，是台商在海外發展的最強後盾，並歡迎台商朋友隨時回「娘家」，立法院將頃跨黨派之力，全力協助台商，並預祝台商鴻圖大展。

江啟臣一行接續與美國聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan，R-AK）會談，雙方就能源、國家安全、台海穩定、關稅談判、預算審議等議題充分交換意見，期待台美關係穩定雙贏。為期兩天的美國行程劃下圓滿的句點，繼續轉往第二站巴拉圭訪問。

台商 江啟臣 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

江啟臣：支持台商 是立院跨黨派最大共識

深化國會外交 江啟臣率跨黨派立委訪團赴美國及巴拉圭

影／率跨黨派委員出訪巴拉圭 江啟臣盼發揮台灣經濟影響力

號召青年參政 江啟臣勉勵「扎根青年、青年扎根」

相關新聞

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

護國神山台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，而後回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機...

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

全球前科技創投公司Playground global合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領七家新...

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

新思科技與台積合作 帶動下一波AI與多晶粒的創新浪潮

新思科技近日宣布，為提供多晶粒解決方案與台積公司持續合作，內容涵蓋先進的電子設計自動化（EDA）與IP產品，可支援台積電...

基辛格：AI不會泡沬 但會遭遇電力瓶頸

從英特爾退休後轉任創投業的前英特爾執行長基辛格（Pat Gelsigner），今日以全球深科技創投Playground ...

台版太陽谷誕生 120位企業董總投資法人齊聚

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇今日共同宣布，將於21日舉行首屆「S廊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。