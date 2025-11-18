雙11熱賣 中華電信「Hami Video雙11輕鬆購」訂閱數翻倍成長

中華電信（2412）指出，雙11年度盛典推出「雙11輕鬆購」長天數優惠方案，帶動Hami Video促案訂閱數翻倍成長，同時訂閱「影劇館+ 」、「電視運動館」兩館的客戶數成長近6倍，使用家庭成員功能的帳號數亦成長2.5倍，交出亮眼成績單。

中華電信強調，持續提供多元豐富影視，發掘台灣優質原創作品，此外，為滿足家庭觀影需求，預計於年底推出「兒童模式」，打造最精彩最安心的觀影首選平台Hami Video。

近期Hami Video獨家上架金鐘影后楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》蟬聯2週戲劇類冠軍，以及獨家賣座強片《全知讀者視角》、《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》，中華電信指出，帶動影劇館+ 訂戶收視比例高達九成；受惠於CPBL、MLB等經典賽事轉播，電視運動館不重複收視人數成長高達26%，整體收視時長提升37%；

此外，中華電信表示，MLB場均收視人次亦較上月成長3.2倍，中華電信攜手愛爾達家族頻道，讓訂閱客戶後續還可暢看2026年三大國際賽WBC、世足、亞運等熱門賽事，展現深獲觀眾喜愛的Hami Video平台內容力。

中華電信指出，12月推出獨家影劇持續吸睛，包含朴敘俊最新韓劇《等待京道》、徐玄振主演《LOVE ME》、台灣新生代女演員林廷憶與日本影帝菅田將暉主演日劇《火星女王》；最新日本動畫劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》、口碑校園熱血國片《進行曲》、史蒂芬金驚悚小說改編電影《大競走》、由邰智源、羅時豐主持全新台綜《真．料理兩鍋論》等獨家首播強檔內容。