和碩攜手Together AI、5C 打造新一代AI工廠

和碩（4938）18日宣布與AI原生雲端(AI Native Cloud)服務商Together AI及全方位AI數位基礎架構供應商5C展開策略性三方合作，共同部署由NVIDIA加速運算技術提供大規模AI基礎架構。

和碩表示，此項合作旨在打造新一代AI工廠（AI Factory），以支援先進AI應用的建構與規模化發展。本次合作涵蓋Pegatron RA4802-72N2採用NVIDIA GB300 NVL72以及Pegatron AS401-2T0-8H1基於NVIDIA HGX B200平台的部署。

其中，Pegatron RA4802-72N2機櫃將於美國德州生產製造，展現和碩致力於支持美國在地製造的承諾，同時提供高效能、節能的AI基礎架構，並為美國市場帶來更快速、更在地化的服務。

此外，和碩與5C已於美國馬里蘭州資料中心成功部署Pegatron AS401-2T0-8H1採用NVIDIA HGX B200平台的液冷機櫃，其特色為整合櫃體式冷卻液分配裝置（In-row CDU, Coolant Distribution Unit），以及Pegatron AS800-2T0-8H1基於NVIDIA HGX B200平台的氣冷系統。此次部署展現雙方團隊在提供可擴展、具量產成熟度的 AI基礎架構解決方案的整合實力。

此L12 AI運算叢集等級的整體解決方案，展現和碩與5C在AI系統、網路工程、散熱系統整合、以及資料中心端到端部署等領域的專業實力，結合Together AI以研究驅動且效能最佳化的推理與訓練能力，企業能夠在這些新世代AI 工廠快速布建和擴展AI原生應用。

「此策略合作再次印證和碩身為高階AI基礎架構領導供應商的實力與地位，」和碩資深副總暨技術長徐衍珍博士表示：「隨著全球邁入AI時代，AI工廠已成為數位經濟的關鍵生產核心。透過與Together AI及5C的緊密合作，結合NVIDIA的AI 基礎架構，和碩將憑藉在散熱管理、精密製造及系統整合的專業，打造並營運下一代AI工廠。」

Together AI基礎架構工程資深副總Mahadev Konar表示：「隨著AI原生應用的複雜度與運算需求持續攀升，基礎架構在部署成效與規模擴張的重要性也日益凸顯。此次與和碩及5C的合作，提供了強大且可擴展的基礎，並建構完整的平台架構，以支援先進AI原生工作的開發與規模化。」

5C執行長Jonathan Ahdoot表示：「自首次合作以來，和碩已證明他們遠不只是供應商，而是值得信賴的創新夥伴。他們的市場反應速度與即時支援，使其成為我們大規模交付NVIDIA HGX B200液冷機櫃給客戶的關鍵夥伴。我也非常期待下一階段的合作，共同推進 NVIDIA GB300 NVL72 的部署。我們攜手以穩健的擴展能力，共同塑造一個效能與客戶體驗並重的未來。」

和碩目前持續與Together AI及5C緊密合作推進基於NVIDIA HGX B300平台的Pegatron AS402-2T1-8H2與 AS801-2T1-8H2部署，推動AI與高效能運算（HPC）基礎架構的創新發展，並加速AI工廠的建置。