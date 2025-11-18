聽新聞
影／英特爾前執行長基辛格率7創新技術公司來台
全球領先深科技創投公司Playground Global 今天於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會，Playground合夥人基辛格（Pat Gelsinger）與Peter Barrett攜手七家投資組合公司於會中揭示重大里程碑，彰顯台灣生態系如何將前瞻創新概念落地，推向全球規模化。Playground Global也將與鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，雙方合作已有10年以上時間，未來與鴻海（2317）、台灣產業仍將有密切的合作。
基辛格表示，自己和台灣擁有超過四十年的深厚連結，每一次訪台都再次體會台灣是讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台。台灣在促成創新從概念落地到規模化的速度，展現了領先全球的實力，憑藉在精密技術、半導體產能，以及深科技領域的卓越專業，台灣已成為業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場，也是 Playground 支持創業團隊從概念、原型到量產的車要據點。
