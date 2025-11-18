Google擬在聖誕島建資料中心 盼帶動再生能源投資

快訊

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導
谷歌（Google）母公司Alphabet宣布將在聖誕島（Christmas Island）興建資料中心。 歐新社
澳洲磷礦商Phosphate Resources與科技巨頭Google表示，澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島擁有足夠電力，可支應新建資料中心的用電需求，同時也希望能推動再生能源發展。

谷歌（Google）母公司Alphabet宣布將在聖誕島（Christmas Island）興建資料中心，證實了路透社先前的報導。聖誕島位於印尼以南約350公里，是一座面積狹小的離島。

Google還說要建設一套海底電纜系統，將聖誕島與馬爾地夫及阿曼王國連結起來，並新增兩座資料中心，以「強化印度洋地區網路基礎建設的韌性」。

Google的計畫曾引發外界質疑，島上電力能否同時供應居民、磷礦場與資料中心所需。不過，澳洲磷礦公司Phosphate Resources說，目前供電仍相當充足。

這家磷礦公司僱用島上1600名居民中的一半人力，並以進口柴油驅動發電機，供應礦場與澳洲國防部隊的用電需求。

Phosphate Resources執行長指出：「電網能從容滿足Google和我們的用電需求。」

但他也說，如果島上的難民拘留中心或已關閉的度假村重新啟用，供電恐將吃緊。他補充說，Google的到來強化了轉向再生能源的必要性，因為再生能源比進口柴油成本要低。

澳洲基礎建設部門正與Google進行討論，確保其能源需求不會對聖誕島居民與企業用電造成影響。

路透先前報導，Google規劃鋪設兩條海底電纜，從聖誕島向東延伸至澳洲本土的主要軍事基地附近。

軍事專家指出，這類設施將成為該島的重要資產，近年來，國防官員愈發將聖誕島視為監控中國潛艦及其他海軍活動的印度洋前線關鍵據點。

Google表示，聖誕島的資料中心規模將比其他Google資料中心來得小，且將與當地用戶共享其數位基礎設施。

聲明指出：「對一些較小地點而言，資料中心所需電力依然相當可觀；在這種情況下，Google正在研究能否利用自身電力需求，加速當地對永續能源的投資。」

