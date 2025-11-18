快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海科技日12亮點 Model A 與機器人將亮相

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海發言人巫俊毅。記者蕭君暉／攝影
鴻海發言人巫俊毅。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）將於11月21日與22日舉行鴻海科技日活動，鴻海發言人巫俊毅18日表示，今年科技有12個亮點，也就是有「六個最、六個更」，其中，在AI伺服器方面，將展示集團垂直整合能力，從關鍵零件、模組到整機組裝的完整能力，也會展示多款包括人形機器人，同時亮相最新電動車Model A。

首先，他說，今年科技日將展示最重要的即「最完整的AI應用」。近兩年全球AI硬體快速發展，鴻海作為全球最大的科技製造體系之一，將其應用於三大智慧平台，從智慧製造、智慧醫療到智慧城市，皆展現AI融合後的全新面貌。

第二，「最完整的垂直整合能力」；鴻海多年來在零組件到系統的垂直整合能力受到高度肯定，今年則以AI伺服器為例，展示從關鍵零件、模組到整機組裝的全鏈能力，觀眾在現場能看到各項AI伺服器相關組件與產品。

第三，「最紮實的製造能力」；除了垂直整合，今年也展示多款智慧製造設備，包括自動化機器人與精密加工設備，讓參觀者能直接感受到鴻海在自動化與智慧工廠領域的深厚實力。

第四，「最前瞻的技術展示」；除了三大智慧平台，鴻海研究院也首次完整展示量子電腦、通用大型模型、人形機器人等最新研發突破，讓科技日不只是產品發表，也成為前沿科技的舞台。

第五，「最多元的合作夥伴」；今年不僅有國際客戶參與論壇，還有多家企業在主舞台分享與鴻海的合作內容，從客戶視角呈現雙方如何共同推動技術落地。

第六項則是「最多的來賓、最多的媒體參與」；去年的科技日擴大為兩天活動，今年進一步將第二天改為週六舉行，以吸引更多民眾參加。去年兩天總參與人次約5,500人，今年報名人數已逼近一萬人，規模明顯超越以往。

在「更」的部分，他指出，首先是今年有更多元的論壇，共規劃四大論壇，討論範圍涵蓋AI、電動車、智慧製造與前瞻技術。第二是將展示更多電動車。第三是更大的展出規模，今年的產品展示區規模大幅擴增，面積較去年增加逾一倍。第四是將有更多外部企業參與。第五是更豐富抽獎禮品。第六是更具特色的鴻海小物。

鴻海 AI 電動車
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

英特爾前執行長基辛格帶次世代技術新創來台 將與鴻海舉辦產業晚宴

Mazda 首款專屬電動車開始測試 預計2027年推出

鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

相關新聞

前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合...

影／英特爾前執行長基辛格率7創新技術公司來台

全球領先深科技創投公司Playground Global 今天於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次...

和碩攜手Together AI、5C 打造新一代AI工廠

和碩（4938）18日宣布與AI原生雲端(AI Native Cloud)服務商Together AI及全方位AI數位基...

Google擬在聖誕島建資料中心 盼帶動再生能源投資

澳洲磷礦商Phosphate Resources與科技巨頭Google表示，澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島擁有足夠電力，可支...

鴻海科技日12亮點 Model A 與機器人將亮相

鴻海（2317）將於11月21日與22日舉行鴻海科技日活動，鴻海發言人巫俊毅18日表示，今年科技有12個亮點，也就是有「...

英特爾前執行長基辛格：AI並未泡沫化、台灣應更重視電力韌性不足

全球深科技創投Playground Glabol今18日在台北舉行記者會，Playground Glabol合夥人、英特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。