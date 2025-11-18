鴻海科技日12亮點 Model A 與機器人將亮相

鴻海（2317）將於11月21日與22日舉行鴻海科技日活動，鴻海發言人巫俊毅18日表示，今年科技有12個亮點，也就是有「六個最、六個更」，其中，在AI伺服器方面，將展示集團垂直整合能力，從關鍵零件、模組到整機組裝的完整能力，也會展示多款包括人形機器人，同時亮相最新電動車Model A。

首先，他說，今年科技日將展示最重要的即「最完整的AI應用」。近兩年全球AI硬體快速發展，鴻海作為全球最大的科技製造體系之一，將其應用於三大智慧平台，從智慧製造、智慧醫療到智慧城市，皆展現AI融合後的全新面貌。

第二，「最完整的垂直整合能力」；鴻海多年來在零組件到系統的垂直整合能力受到高度肯定，今年則以AI伺服器為例，展示從關鍵零件、模組到整機組裝的全鏈能力，觀眾在現場能看到各項AI伺服器相關組件與產品。

第三，「最紮實的製造能力」；除了垂直整合，今年也展示多款智慧製造設備，包括自動化機器人與精密加工設備，讓參觀者能直接感受到鴻海在自動化與智慧工廠領域的深厚實力。

第四，「最前瞻的技術展示」；除了三大智慧平台，鴻海研究院也首次完整展示量子電腦、通用大型模型、人形機器人等最新研發突破，讓科技日不只是產品發表，也成為前沿科技的舞台。

第五，「最多元的合作夥伴」；今年不僅有國際客戶參與論壇，還有多家企業在主舞台分享與鴻海的合作內容，從客戶視角呈現雙方如何共同推動技術落地。

第六項則是「最多的來賓、最多的媒體參與」；去年的科技日擴大為兩天活動，今年進一步將第二天改為週六舉行，以吸引更多民眾參加。去年兩天總參與人次約5,500人，今年報名人數已逼近一萬人，規模明顯超越以往。

在「更」的部分，他指出，首先是今年有更多元的論壇，共規劃四大論壇，討論範圍涵蓋AI、電動車、智慧製造與前瞻技術。第二是將展示更多電動車。第三是更大的展出規模，今年的產品展示區規模大幅擴增，面積較去年增加逾一倍。第四是將有更多外部企業參與。第五是更豐富抽獎禮品。第六是更具特色的鴻海小物。