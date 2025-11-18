英特爾前執行長基辛格帶次世代技術新創來台 將與鴻海舉辦產業晚宴

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球深科技新創公司Playground Global今18日在台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會，旗下多家投資組合公司正式亮相，展現次世代運算、電力、半導體製程技術突破與策略合作，看好凸顯台灣作為驅動次世代運算的關鍵加速器地位。Playground Global合夥人基辛格（Pat Gelsinger）也表示，將與鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，雙方合作已有10年以上時間，未來與鴻海（2317）、台灣產業仍將有密切的合作。

Playground攜手七家投資組合公司，橫跨電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域，部分與台灣半導體業者包括穩懋（3105）、世芯（3661）等都有生產設計合作，展現台灣能將前瞻創新概念落地，推向全球規模化。

基辛格去年離開英特爾後，轉戰創投界。他指出，他與台灣擁有超過40年的深厚連結，台灣是讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台，在促成創新從概念落地到規模化的速度，展現了領先全球的實力，在精密技術、半導體產能、以及深科技領域的專業，讓台灣成為業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場，也是Playground支持創業團隊從概念、原型到量產的重要據點。

