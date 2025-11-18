英特爾前執行長基辛格：AI並未泡沫化、台灣應更重視電力韌性不足

全球深科技創投Playground Glabol今18日在台北舉行記者會，Playground Glabol合夥人、英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsigner）帶領七家新創團隊來台尋找合作夥伴。他認為當前AI並未投資過度，主要因為AI需要電力，能源不足也抑制了AI的泡沫化，他點名台灣最重要的問題不是軟體或基礎建設，而是能源韌性不足，應厚植能源供應韌性。

基辛格從英特爾離職後，去年加入Playground Glabol與另一位合夥人Peter Barrett帶領團隊來台，被問到AI泡沫化的可能性，Peter Barrett表示，觀察目前在AI的投資資本配置，有點效率不夠好，但不是炒作過度，反而會「炒作不足」，將來AI帶來的好處將遠超過資本配置不彰帶來的影響。他坦言並非人人都能在AI趨勢投資獲利，但AI是根本性的技術，現在只是啟動階段，將來會有不同方式推動AI發展，投資會化為效益。

基辛格表示，並不擔心雲端服務業者（CSP）投資太多，因為能源成長將限制投資速度，很多CSP業者打造很大的資中心，投資數十億美元，但電力將抑制產業過熱程度。他預估AI泡沫要在能源每年成長率5%以上才出現，但現在能源供應仍有瓶頸，每年約3%，因此限制超大中心的建設，另外，現在AI有商業模式和案例應用不會造成投資過熱狀況。

但他指出現在全球創新領域要有更多作為，現在台灣基本議題就是能源問題，目前台灣能源韌性不夠，應該要厚植韌性。

基辛格也表示，他支持美國川普政府要求半導體業者在美國建廠計畫，並非要台灣犧牲本地產能，畢竟半導體持續成長，到2030年達到一兆美元規模，相關產業對經濟體也很重要，對供應鏈要求更多韌性是上策，台灣不用犧牲產能，但要增加在美國的產量，對全球和未來都有利。