AI推動南部崛起！S廊帶高峰會成「台版Sun Valley Forum」
在全球AI浪潮推升產業版圖重組之際，台灣南方崛起為全球供應鏈與半導體基礎建設的關鍵樞紐。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，自己三十年來在資本市場的核心工作，其實都是在「把台灣介紹給全世界」，從早期向國際資本界推介台積電，到今日協助全球投資人理解台灣在AI生態系中的核心地位。
李鴻基指出，此次「S 廊帶高峰會（S-Corridor Summit）」即以「South（南方）＋Semiconductor（半導體）」為核心意象，由寬量國際、富邦證券與亞果集團共同打造，目標成為台灣版的「Sun Valley Forum」。活動聚集逾百位跨界領袖，包括多位上市櫃公司CEO、國內外機構投資人與新興創投人士，透過深度工作坊探討台灣與全球產業未來五年的發展藍圖。
富邦證券總經理郭永宜表示，首先，台灣經濟軟硬實力驚人。台灣在全球AI供應鏈中的軟硬實力都十分驚人。從最上游晶圓與晶圓代工、運算晶片，到AI推動下記憶體需求大增，台灣完整的上中下游體系都展現強大競爭力。
事實上，企業獲利也持續上升，去年整體上市櫃獲利約4兆元，今年前三季已達3.38兆，全年估計可達4～4.5兆，明年有機會突破5兆。因此，在這樣的獲利支撐下，市值約90兆、指數位於28,000點，本益比仍不到20倍，並不算過熱。
第二，台灣整體有重北輕南現象。如今政府積極推動南北平衡，包括台積電南部設廠、台南與高雄原本就具備扎實的產業基礎，再加上碳權交易所、亞灣區財管特區等政策落地，使南部產業實力快速提升。也因此，寬量國際創辦人李鴻基認為應以具體行動為台灣產業做更多事，促成這次論壇，意義深遠。
第三，富邦參與本次活動，是希望協助法人與高資產客戶尋找優質投資標的。透過與上市櫃企業更深入的交流，富邦證券可扮演投資人與企業之間的橋梁，促進市場對產業趨勢的理解，這也是我們持續投入的重要原因。
展望後市，亞果遊艇董事長侯佑霖表示，20年前南科進駐後，整個南部人才需求就已轉向電子、半導體，直到現在的AI。高科技人才早已默默在南部扎根。
事實上，亞果成立的初衷，是希望為這群高端科技人才打造兼具國際水準與海洋生活風格的休憩場域。至於為什麼要蓋碼頭、做遊艇俱樂部？侯佑霖表示，很簡單，就是希望把國際上成熟的遊艇生活模式帶進台灣，而科技產業讓台灣站上世界舞台，而遊艇生活正是能補上的另一塊拼圖。
