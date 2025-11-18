前英特爾CEO基辛格新身分訪台：支持川普政策 台灣能源韌性挑戰大

前英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger18日訪台，此次他的身分是美國加州創投Playground Global合夥人，除帶來創投所投資的7家新創來台灣，他也大力稱讚台灣半導體供應鏈生態系優勢，宣布當晚將與鴻海（2317）董事長劉揚偉會面，鴻海是Playground早期投資人，會與鴻海在機器人等各方面建立長期合作關係。

Playground Global 18日於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會，基辛格宣佈旗下多家投資組合公司、技術突破與策略合作，他表示看好台灣創新能力，這些公司都與台灣產業鏈展開深度長期合作，力挺台灣是驅動「次世代運算的關鍵加速器」地位。

基辛格表示，他是第50次來台灣訪問，意指他跟台灣關係深厚，肯定台灣半導體生態系完整優勢，有很好的創新生態系統，他舉一個玩笑表示：台灣是一個「吃早餐時想有點子，下午可以做出原型，晚上可以開始量產的地方。」他指沒有一個地方能像台灣一樣，以這樣的速度進行創新。

就可能有樣品出現，是一個非常有效率的生態系。他2024年離開英特爾執行長崗位前曾批評台灣半導體產業過度集中，台灣並不穩定的地方，但他離開英特爾後轉投入新創創投產業，此次登台表達感謝台灣加速未來運算技術的角色，態度轉趨友善。

他表示，半導體產值2030年會達兆美元等級，故對各國都是重要的，因此他也很支持川普政府的半導體韌性計畫，他強調不是犧牲台灣，降低台灣重要性，但是肯定提升美國半導體產量，這對全球韌性有利。

對於半導體232關稅條款，他表示現階段不是他關心議題，因為多數新創總部都在矽谷，現階段目的是聚焦技術，跟全球半導體生態系伙伴合作。

對於AI泡沫疑慮，合夥人Peter Barrett表示雖資本投資過多是一個問題，但AI的好處仍高於資本配置不佳的風險，由於AI重要性高，現在處於起步，會有很多新運算技術，同時基辛格表示，能源成長速度會影響AI算力成長速度，電力供給限制會抑制算力泡沫疑慮，現在每年電力供應成長率僅3~4%，加上電力設備周期長，目前還沒有成長過大風險。

他也認為台灣產業挑戰以能源供應最大，他觀察台灣能源供應鏈不足，應該厚植能源韌性。能源供應要大幅成長，才能支援CSP大幅投資，他認為AI有穩定的商業模式跟持續長期可推動案例，意指目前尚未擔心AI泡沫化。

基辛格發布的新聞更指出台灣是「讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台」，台灣在促成創新從概念落地到規模化的速度，展現了領先全球的實力，台灣是業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場，也會是Playground支持創業團隊從概念、原型到量產的重要據點。

他表示創投將專注4大領域：次世代運算、自動化、能源傳輸、生物工程，他坦言他過去在古典運算有45年經驗，但過去5年AI運算更快速，次世代運算會是三位一體的運算，也就是古典運算加上AI及量子運算，這將解決更多現在無法解決科學問題，用更架構式模擬及數學運算去解答困難的問題。

基辛格Ayar Labs主要從事矽光子I/O加速器，執行長Mark Wade表示他今年就來台灣十次，現在跟創意電子（3443）及台積電（2330）合作打造光學引擎，預計2028年量產，並獲得台積電、AMD、NVIDIA投資，他表示矽光子生態系已經成熟，選擇台灣伙伴合作關係（跟世芯科也有宣布合作）是著眼於台灣半導體製程的重要性，有如搭上高速列車，很快可以看到完整解決方案，

7家投資公司包括電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域，其中PICOJOOL是一家矽光子技術開發的平行運算光學互聯技術，訴求低成本跟功耗，2016年起就跟穩懋洽談合作，PowerLattice則是一個電源傳輸小晶片。

dMatrix為記憶體內運算架構的AI推論運算系統，18日也宣布剛完成2.75億美元融資，運算跟晶心科技（6533）合作，並將與日月光（3711）、台積電及世芯科技合作3D記憶體堆疊方案量產計畫。

Playground本次訪台也宣布將與鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，象徵雙方在推動台灣深科技發展的共同目標，宣示Playground與鴻海長期合作關係的延續。

NextSilicon是一家軟體定義的硬體架構新創。xLight是一家利用高功率自由電子雷射技術，解決EUV光源問題，透過提高4倍EUV微影光源的SaaS技術，提高能源效率並提高產能，改善量率，他們預2028年將提供第一道光源。