文曄GDR及海外無擔保 CB 完成訂價 將募得超過7億美元資金

半導體通路商文曄（3036）於17日宣布完成約3.89億美元的海外存託憑證，及3.5億美元的海外無擔保轉換公司債同步訂價。文曄預期將總計募得約7.39億美元資金，主要將用於因應業務成長所需的外幣購料需求。

文曄指出，這是該公司迄今規模最大的募資案，也是其第三次進軍國際資本市場並成功募資。

文曄這次將發行1,800萬單位海外存託憑證，表彰9,000萬股普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證發行價格為每單位21.6美元。

文曄這次同步發行的海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為該公司普通股。初始轉換價格訂為約新台幣181.7元，較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價35%。該新台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債為期2年，採零息設計，到期殖利率為1.125%。

文曄董事長兼執行長鄭文宗表示，很高興看到投資人對文曄海外存託憑證與無擔保轉換公司債的強烈認購意願，這代表投資人對公司策略願景與未來成長潛力的高度信心。

此次募資將協助其加速鞏固在AI相關半導體通路領域的領導地位，並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機，進一步強化提供全球供應鏈解決方案及為合作夥伴創造長期價值的承諾。