陸大廠宣布部分被動元件漲價 法人預期台廠受惠有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

風華高科宣布電感磁珠、壓敏電阻、瓷介電容、厚膜電路類特定產品調漲5～30%不等，主要原因是金屬銀價格持續攀升，年初至今已上漲50%左右，錫、銅、鉍、鈷等其它金屬材料價格亦全面上漲，使部分產品系列面臨巨大成本壓力。

法人機構表示，在走訪台灣供應鏈時，當時已有電感廠表示銀價因占積層晶片電感成本60%，在銀價大漲侵蝕毛利率下，適當向代理商調漲相關產品價格，但目標是將此類產品毛利率回復至過往水準，未有超漲想法，且傾向一次性調整價格，除非未來金屬價格再度飆漲，才會再考慮反映成本價格。

因此，對台灣被動元件漲價議題持中性看法，主要是台灣被動元件終端產品仍以消費性與車用等非AI sever類產品居多，在產能利用率未明顯上升前，多數廠商未有漲價想法，或有意願調漲價格的廠商，目標也僅是調整至原物料上漲前毛利率，尚無法在調價過程中享有超額獲利，因僅為成本端的價格推動，而非需求端拉動。

毛利率 漲價 被動元件
