跟進AI投資潮 亞馬遜發債籌資150億美元

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
亞馬遜將透過3年來首次發行美元債券籌資150億美元。（路透）
隨著大型科技公司增加對人工智慧（AI）基礎設施的投資，根據今天提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件顯示，亞馬遜將透過3年來首次發行美元債券籌資150億美元。

路透社報導，由於AI運算需求激增，大型科技公司正透過發行數百億美元債券，為擴展基礎建設提供資金。

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）今天稍早提交6批債券發行申請。籌得資金可用於各項用途，包括收購、資本支出以及股票回購。

根據率先報導此事的彭博，這批債券在高峰期吸引約800億美元認購需求。

報導指出，這項交易中期限最長的40年期債券定價與美國公債的利差，已從最初的1.15個百分點縮小至0.85個百分點。

Meta Platforms上個月宣布其規模最大的債券發行案，總值高達300億美元；而雲端基礎設施與軟體製造商甲骨文（Oracle），據傳也正尋求透過發行債券籌資150億美元。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，包括Meta、亞馬遜與Alphabet在內的大型科技公司今年預計將在AI基礎設施投入4000億美元。

亞馬遜在AI上的支出不斷增加，今年資本支出預計約達1250億美元，明年還會更高。在落後微軟（Microsoft）和Google後，近期亞馬遜宣布與OpenAI達成380億美元的協議，為雲端業務注入強心劑。

