跟進AI投資潮 亞馬遜發債籌資150億美元
隨著大型科技公司增加對人工智慧（AI）基礎設施的投資，根據今天提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件顯示，亞馬遜將透過3年來首次發行美元債券籌資150億美元。
路透社報導，由於AI運算需求激增，大型科技公司正透過發行數百億美元債券，為擴展基礎建設提供資金。
電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）今天稍早提交6批債券發行申請。籌得資金可用於各項用途，包括收購、資本支出以及股票回購。
根據率先報導此事的彭博，這批債券在高峰期吸引約800億美元認購需求。
報導指出，這項交易中期限最長的40年期債券定價與美國公債的利差，已從最初的1.15個百分點縮小至0.85個百分點。
Meta Platforms上個月宣布其規模最大的債券發行案，總值高達300億美元；而雲端基礎設施與軟體製造商甲骨文（Oracle），據傳也正尋求透過發行債券籌資150億美元。
根據摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，包括Meta、亞馬遜與Alphabet在內的大型科技公司今年預計將在AI基礎設施投入4000億美元。
亞馬遜在AI上的支出不斷增加，今年資本支出預計約達1250億美元，明年還會更高。在落後微軟（Microsoft）和Google後，近期亞馬遜宣布與OpenAI達成380億美元的協議，為雲端業務注入強心劑。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言