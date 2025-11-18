快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

AI通靈讓亡者「復活」　如「黑鏡」劇情引發道德爭議

中央社／ 洛杉磯17日專電
圖擷自@CalumWorthy的X
圖擷自@CalumWorthy的X

美國一款新上架的人工智慧（AI）應用程式，能為過世的親人建立數位分身，讓活人與亡者對話，有如科幻影集「黑鏡」劇情，在網路上引發批評。

科技新聞網站Decrypt報導，科技公司2Wai在11日推出這款iOS測試版的手機應用程式HoloAvatar，只要上傳3分鐘影像，就可以生成數位分身與人對話。

這家公司的創辦人沃錫（Calum Worthy）過去是好萊塢演員，曾在迪士尼影集演出。他在社群帳號X貼出宣傳影片，一個懷孕女子摸著肚子與已過世的母親AI分身講話，標榜「如果已經離開的親人能夠參與我們的未來，那會是怎樣？」

這部影片在網路上高度熱議，一個星期內獲得4000萬次點閱，超過8500個留言。該公司主打這項技術能確保使用者隱私，AI生成的內容只根據使用者提供的資料範圍，避免出現AI亂講話的情形。

然而這項有如用AI「通靈」技術在網路上引發大量的負面評論。網友直言「這是我看過最邪惡的東西」、「噁心，令人毛骨聳然」、「不是幫助人們處理喪失親人的喪痛，而是讓人精神錯亂」。

媒體將這個AI軟體與2013年的英國科幻影集「黑鏡」（Black Mirror）連結。在某一集的劇情中，喪偶的妻子把已經過世的丈夫「數位復活」變成像鬼魂一樣的存在。

也有批評指出，這樣的產品是利用人們的悲傷來賺錢，讓死者的隱私權與相關素材受到商業利用，不僅可能扭曲死者生前的形象，也可能挑戰人類社會長久以來看待哀傷、失去親人與生命終結的意義。

一名網友留言批評：「你確定要取消訂閱？那永遠無法再跟過世的父母講話了。」他認為這樣的產品可能對人造成心理傷害。

過世 網路 隱私權
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

42歲男星「山中健行發現屍體」 親揭驚悚過程：119催我解繩時快崩潰

八旬婦為何「萬元紅包塞嘴」殺病兒？習俗曝：母給子最後祝福

吳亦凡驚爆疑月初驟逝！屍體遭秘密處理　官方三緘其口

高雄市殯爆發上千遺體「插隊」火化 民政局：已修改流程防弊

相關新聞

旺矽擬投2,800萬美元 併購Focus Microwaves強化測試競爭力

探針卡三雄之一的旺矽（6223）18日重訊公告，擬投美金2,800萬元（約新台幣871,920仟元），取得Focus M...

跟進AI投資潮 亞馬遜發債籌資150億美元

隨著大型科技公司增加對人工智慧（AI）基礎設施的投資，根據今天提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件顯示，亞馬遜將透過...

AI通靈讓亡者「復活」　如「黑鏡」劇情引發道德爭議

美國一款新上架的人工智慧（AI）應用程式，能為過世的親人建立數位分身，讓活人與亡者對話，有如科幻影集「黑鏡」劇情，在網路...

輝達招攬台積電前高層 李文如傳今到職上任

業界傳出，前台積電最年輕採購女主管李文如跳槽輝達，將於今（18）日到職上任。惟相關消息並未獲得輝達證實。

台積電對陣英特爾 設備廠得利

AI熱潮帶動先進封裝需求快速升溫，也推動矽光子、CPO、CoPoS 與大尺寸面板級封裝等新技術，隨台積電、英特爾兩大陣營...

輝達擬在台導入氫燃料電池 政府訂法規力挺

輝達有意在台灣大舉導入氫能，政府力挺。為使產業界安心導入氫燃料電池，內政部、經濟部已訂定相關安全管理規則，為業界指路。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。