AI通靈讓亡者「復活」　如「黑鏡」劇情引發道德爭議

美國一款新上架的人工智慧（AI）應用程式，能為過世的親人建立數位分身，讓活人與亡者對話，有如科幻影集「黑鏡」劇情，在網路上引發批評。

科技新聞網站Decrypt報導，科技公司2Wai在11日推出這款iOS測試版的手機應用程式HoloAvatar，只要上傳3分鐘影像，就可以生成數位分身與人對話。

這家公司的創辦人沃錫（Calum Worthy）過去是好萊塢演員，曾在迪士尼影集演出。他在社群帳號X貼出宣傳影片，一個懷孕女子摸著肚子與已過世的母親AI分身講話，標榜「如果已經離開的親人能夠參與我們的未來，那會是怎樣？」

這部影片在網路上高度熱議，一個星期內獲得4000萬次點閱，超過8500個留言。該公司主打這項技術能確保使用者隱私，AI生成的內容只根據使用者提供的資料範圍，避免出現AI亂講話的情形。

然而這項有如用AI「通靈」技術在網路上引發大量的負面評論。網友直言「這是我看過最邪惡的東西」、「噁心，令人毛骨聳然」、「不是幫助人們處理喪失親人的喪痛，而是讓人精神錯亂」。

媒體將這個AI軟體與2013年的英國科幻影集「黑鏡」（Black Mirror）連結。在某一集的劇情中，喪偶的妻子把已經過世的丈夫「數位復活」變成像鬼魂一樣的存在。

也有批評指出，這樣的產品是利用人們的悲傷來賺錢，讓死者的隱私權與相關素材受到商業利用，不僅可能扭曲死者生前的形象，也可能挑戰人類社會長久以來看待哀傷、失去親人與生命終結的意義。

一名網友留言批評：「你確定要取消訂閱？那永遠無法再跟過世的父母講話了。」他認為這樣的產品可能對人造成心理傷害。