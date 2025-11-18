聖誕題材、作帳行情可期 聚焦AI族群仍為主軸

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信表示，美股第3季財報季進入尾聲，整體EPS年增率來到13.1%，亮眼的財報數據反映出企業基本面穩健，AI持續扮演企業獲利成長的重要引擎，財報季整體優於預期，尤其科技巨頭，但市場對高估值的容忍度降低，板塊輪動趨勢明顯。美股短線震盪與AI板塊回檔，壓抑台股短期情緒，但美國聯準會降息預期與AI長線題材仍是支撐，若美股止跌回穩，台股年底攻高機率仍高，隨著年底消費旺季來臨，市場開始期待傳統的「聖誕行情」接棒，有望進一步推升資金動能。

這股信心也延續至台灣市場，野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，2025年第3季台灣GDP年增率7.64%，大幅優於市場預期的2.91%，主要受惠於AI與科技產品出口動能持續暢旺，以及消費性電子新品拉貨效應浮現，帶動出口與內需全面升溫；特別值得關注的是，隨著台積電COWOS先進封裝產能供不應求，僅有少數大型企業得以優先取得關鍵GPU資源，產業大者恆大的趨勢愈加明顯。

輝達執行長黃仁勳參加台積電運動會再度強調AI需求強勁，台灣作為全球半導體製造中心的角色仍然非常重要，台灣具備技術門檻與市值優勢的權值股與其供應鏈夥伴，將持續受惠於AI建設的長期需求，成為多頭市場的核心。投資人可趁台股回檔之際，重新檢視手中投資布局，2026年投資核心仍聚焦AI供應鏈。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，AI權值股的強勢表現，無疑是推升台股大盤創高的主要動能，隨著年底將近、資金輪動加快，短線市場震盪加劇。

儘管如此，這並不代表多頭趨勢已結束，在AI前景仍受市場高度青睞、美國科技巨頭財報表現強勁的背景下，2026年行情依然值得期待，目前持股水位較低或空手的投資人可以利用短期大盤拉回之際，逢低布局俱備長線成長趨勢題材的企業，AI供應鏈仍是亮點，廠商甚至資本市場都需要更靈活因應。投資人可視己身風險承受度，不妨適度搭配台股主動式ETF透過專業經人靈活選股，迎接2026年另一個多頭行情的來臨。

00980A主動式ETF即將迎來成立後首次配息，11月18日為除息日，參與配息的最後申購日為11月17日，配息發放日預期為12月12日，投資人可評估自身風險屬性與投資需求適當布局。

AI 資本市場
