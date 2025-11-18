旺矽擬投2,800萬美元 併購Focus Microwaves強化測試競爭力
探針卡三雄之一的旺矽（6223）18日重訊公告，擬投美金2,800萬元（約新台幣871,920仟元），取得Focus Microwaves Inc. 100%股權。此案有助於提升公司半導體測試設備之競爭優勢、提供客戶全方位的解決方案服務、以及拓展整體市場營業規模等目標。
法人表示，旺矽作為全球ASIC探針卡的龍頭，受惠整體ASIC市場的成長，公司持續積極擴張探針卡產能，預估至2026年底VPC/MEMS總產能將突破每月400萬針，以支撐2027年成長動能。
旺矽10月營收11.58億元，改寫單月第三高紀錄，9增3.03%、年增19.4%；累計前十月營收106.93億元，年增31.38%。法人指出，旺矽受惠探針卡及設備出貨強勁，帶動接單狀況良好，預期今年獲利可望更上一層樓。
旺矽17日獲外資回補83張，盤中股價一度觸及1,950元，但短均有壓，反攻10日線、月線未果，惟仍守穩5日線之上，收在1,880元。
