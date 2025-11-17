美商GMI Cloud攜輝達 將在台建立5億美元AI數據中心
總部設在美國的雲端服務供應商GMI Cloud今天表示，在美國人工智慧（AI）大廠輝達支持下，該公司將在台灣建立一座價值5億美元（約新台幣155.8億元）的AI數據中心。
路透社報導，GMI Cloud在台灣的數據中心將於2026年3月前上線，將採用輝達（Nvidia）的新款Blackwell GB300晶片。
這座數據中心將配備約7000個繪圖處理器（GPU），分布在96個高密度機櫃中，每秒可處理近200萬個詞元（token），耗電量約16兆瓦（megawatts，又譯百萬瓦）。
GMI Cloud是一家提供GPU即服務（GPU-as-a-Service）的公司，是輝達的雲端合作夥伴之一，已在美國、台灣、新加坡、泰國及日本營運數據中心。
GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延（Alex Yeh）指出，台灣需要更多作為「戰略資產」的數據中心，以支持AI發展。
葉威延還說，台灣島內電力供給面臨的挑戰可以解決，AI需求強勁，該公司GPU使用率「幾乎滿載」。
