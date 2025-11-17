快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

美商GMI Cloud攜輝達 將在台建立5億美元AI數據中心

中央社／ 台北17日綜合外電報導

總部設在美國的雲端服務供應商GMI Cloud今天表示，在美國人工智慧（AI）大廠輝達支持下，該公司將在台灣建立一座價值5億美元（約新台幣155.8億元）的AI數據中心。

路透社報導，GMI Cloud在台灣的數據中心將於2026年3月前上線，將採用輝達（Nvidia）的新款Blackwell GB300晶片。

這座數據中心將配備約7000個繪圖處理器（GPU），分布在96個高密度機櫃中，每秒可處理近200萬個詞元（token），耗電量約16兆瓦（megawatts，又譯百萬瓦）。

GMI Cloud是一家提供GPU即服務（GPU-as-a-Service）的公司，是輝達的雲端合作夥伴之一，已在美國、台灣、新加坡、泰國及日本營運數據中心。

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延（Alex Yeh）指出，台灣需要更多作為「戰略資產」的數據中心，以支持AI發展。

葉威延還說，台灣島內電力供給面臨的挑戰可以解決，AI需求強勁，該公司GPU使用率「幾乎滿載」。

美國 電力 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

黃仁勳捶心肝！美禁輝達晶片輸陸 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

華爾街預期營收將年增56%？輝達財報 分析師唱多

就市論勢／記憶體、被動元件 可留意

相關新聞

曾是台積電最年輕女主管！傳李文如辭職後跳槽輝達 業界看好發展潛力

業界傳出，前台積電（2330）最年輕採購女主管跳槽輝達（NVIDIA）。明日到職，業界看好其發展潛力，歷任多家一線國際公...

GMI Cloud將在台灣斥資5億美元建設資料中心

美國資料中心營運商GMI Cloud將在台灣斥資5億美元建設資料中心，加入字母旗下Google等科技巨頭的行列，為台灣這...

大摩示警記憶體超級循環將重創硬體OEM毛利率 這些台廠估值遭調降

近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月內分別上漲 50% 及 300...

前進美、日、德投資設廠…台積電全球布局 2年獲政府補助1470億元

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補...

慧榮推出PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片

慧榮科技今（17）日宣布，推出8通道PCIe Gen5企業級SSD控制晶片SM8388，為企業級SSD提供高效能、低功耗...

記憶體飆漲衝擊買氣 集邦下修智慧型手機和筆電展望

集邦科技今（17）日發布調查報告指出，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。