創新論壇11月26日登場 所羅門董座陳政隆：讓AI成為生產力
所羅門（2359）董事長陳政隆表示，輝達引領機器人走入全新紀元與應用，所羅門攜手輝達，以創新為核心，整合AI 3D視覺與機器人控制技術，致力於讓機器人達到「看得懂、學得快、做得準」的目標，讓AI成為真正可用的生產力。
經濟日報將於11月26日舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。
所羅門是輝達首波揭露的機器人合作夥伴，陳政隆將於論壇當天以「從手臂到人形機器人：AI引領的機器人革命」為題發表專講，從實際觀察與技術脈動出發，探討AI如何重新定義機器人的角色與價值，並揭示從工業自動化邁向人形機器人的關鍵轉折。
隨著AI應用演進，機器人正從單一任務導向轉為能理解、學習並主動適應環境的智慧體。所羅門長期深耕AI機器視覺、3D感測與智慧製造等領域，致力於讓機器人達到「看得懂、學得快、做得準」的目標，從視覺引導機器人、料箱揀選解決方案、瑕疵檢測系統，到AI + AR擴增智慧平台、結合深度學習與大語言模型（LLM）的多模態AI技術，見證並推動從「自動化」到「智慧化」的轉型。
陳政隆說，所羅門的AI賦能技術正在多個領域實現，包括傳統製造、半導體與電子製造、醫療生技、食品加工、零售物流及交通建設等。
例如英業達攜手輝達與所羅門，打造協作型機械手臂系統，運用輝達Isaac Manipulator CUDA-X加速庫進行路徑優化，結合所羅門提供的AI光學檢測軟體，推進AI伺服器智慧製造發展。
另外，寶晶能源與所羅門合作推動再生能源智慧巡檢，結合無人機與AI影像辨識，即時偵測太陽能板上的髒汙與熱斑，自動標註清潔區域，生成式AI更能模擬多樣汙損情境，大幅提升模型訓練效率與判斷精度，顯著提升電廠維運效能。
