輝達招攬台積電前高層 李文如傳今到職上任

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

業界傳出，前台積電最年輕採購女主管李文如跳槽輝達，將於今（18）日到職上任。惟相關消息並未獲得輝達證實。

李文如過去曾任職Google、蘋果、高通等國際科技大廠，並於2024年8月從台積電資材管理資深處長擢升為副總經理，當時是台積電最年輕的副總，也是經營團隊中第三位女性副總。

李文如在擔任台積電資材管理副總經理期間，積極推動綠色製造。她曾在台積電ESG官網提及，供應商減碳成果和積極規劃，將是台積電選擇合作夥伴及採購決策的重要考量因素，希望透過合作，共同邁向淨零排放目標，建立永續的供應鏈。

