輝達擬在台導入氫燃料電池 政府訂法規力挺
輝達有意在台灣大舉導入氫能，政府力挺。為使產業界安心導入氫燃料電池，內政部、經濟部已訂定相關安全管理規則，為業界指路。此次指引納管定置型燃料電池，並以燃料作為區別，其中若為使用氫能的燃料電池，不得設置於頂樓，且現場氫氣存量必須限制不得超過141.6標準立方公尺。
氫能被視為台灣未來淨零轉型的重要一環，因高效率、零排放，不只業界紛紛研究相關應用範圍，就連未來的輝達台灣總部，都傳出期待能在符合安全法規下，有機會設置「氫燃料電池」來取代傳統發電機作為機房的不斷電系統使用。
內政部消防署最新指引按燃料區分。若為氫燃料電池，即藉由電解質製氫並予儲存作為燃料電池使用，應設置於戶外，且不能設置於建築物頂樓戶外空間，同時要有避免氫氣滯留的規定結構，而相關安全距離為其他燃料電池的二倍，同時還有製氫與儲氫場所的氫氣體積合計存量應少於141.6標準立方公尺。以1立方公尺氫氣可發1.2度電換算，約可發170度電，超過標準一家四口家庭半個月的用電量。
