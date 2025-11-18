聽新聞
0:00 / 0:00
iPhone發表會改為一年兩次 供應鏈評估「利大於弊」
外電報導，蘋果擬調整每年新品發表會的次數與時序，從原先僅一年一次的秋季發表會，改為一年二次發表會，並可能分為上、下半年；國內蘋果供應鏈認為，此舉對供應鏈有利有弊，但總體仍利大於弊。
供應鏈表示，蘋果若調整新品發表會策略，供應鏈產能利用率有望更平均，不會出現極端淡旺季情況，零組件廠營收波動也會進一步降低，全年業績更平穩。
蘋果供應鏈過往的旺季一向落在第3季，主因是新款iPhone、iPad大多是在下半年問世，而供應鏈必須提早兩個月開始備料與出貨，因此上半年往往呈現淡季。
供應鏈認為，將產品分為上、下半年發表，也意味著供應鏈必須承受更高的排程複雜度與庫存壓力，這會是不得不面對的挑戰，但台廠大多數經驗豐富，無論是生產排程調度或者庫存管理方面，基本上都有應對的能力。
對組裝廠而言，則會出現二階段招工的情況。業界人士分析，例如鴻海（2317）、廣達、仁寶等代工廠，過往只需要一次性招工即可，現在可能要分成上下半年招工，招工次數變多，將導致人事管理的複雜度增加。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言