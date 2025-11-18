聽新聞
iPhone發表會改為一年兩次 供應鏈評估「利大於弊」

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉陳昱翔／台北報導
蘋果公司傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次。 歐新社
蘋果公司傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次。 歐新社

外電報導，蘋果擬調整每年新品發表會的次數與時序，從原先僅一年一次的秋季發表會，改為一年二次發表會，並可能分為上、下半年；國內蘋果供應鏈認為，此舉對供應鏈有利有弊，但總體仍利大於弊。

供應鏈表示，蘋果若調整新品發表會策略，供應鏈產能利用率有望更平均，不會出現極端淡旺季情況，零組件廠營收波動也會進一步降低，全年業績更平穩。

蘋果供應鏈過往的旺季一向落在第3季，主因是新款iPhone、iPad大多是在下半年問世，而供應鏈必須提早兩個月開始備料與出貨，因此上半年往往呈現淡季。

供應鏈認為，將產品分為上、下半年發表，也意味著供應鏈必須承受更高的排程複雜度與庫存壓力，這會是不得不面對的挑戰，但台廠大多數經驗豐富，無論是生產排程調度或者庫存管理方面，基本上都有應對的能力。

對組裝廠而言，則會出現二階段招工的情況。業界人士分析，例如鴻海（2317）、廣達、仁寶等代工廠，過往只需要一次性招工即可，現在可能要分成上下半年招工，招工次數變多，將導致人事管理的複雜度增加。

