鎧俠股價回神 外資按讚
日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）14日股價一度因上季財報與展望失色，重挫逾兩成，17日迅速回神，盤中一度勁揚16%，創10月底來最大漲幅，終場大漲11.4%。
分析師看好，NAND晶片價格仍將持續大廠，對鎧俠等相關廠商有利，「股價拉回都是買進好時機」。
外資花旗證券更大幅調高鎧俠目標價，從12,000日圓上修至16,500日圓，調幅高達37.5%。包含藤原毅郎在內的花旗分析師在最新報告中指出，NAND產業前景並未改變，預料在供給持續短缺之下，2026年價格仍將大幅走高。
花旗維持對鎧俠「買進」評級，認為NAND漲價將成為帶動股價恢復上漲的動因，當前拉回都會是不錯的逢低買進機會。
台灣NAND相關大廠也對產業後市樂觀。與鎧俠合作緊密的群聯（8299）執行長潘健成認為，AI推論推升NAND Flash需求，預期這波缺貨不是短期現象，NAND供需吃緊與漲價態勢將延續多年。
台灣最大記憶體模組廠威剛認為，來自全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況，本季除了DRAM合約價漲幅大於預期，NAND Flash價格也一路飆漲。
威剛指出，目前看來，2026年上游原廠的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）供應量都已被預訂一空，NAND和硬碟（HDD）也都全面進入賣方市場，記憶體價格漲勢「已經沒有回頭路」。
