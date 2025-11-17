GMI Cloud將在台灣斥資5億美元建設資料中心

美國資料中心營運商GMI Cloud將在台灣斥資5億美元建設資料中心，加入字母旗下Google等科技巨頭的行列，為台灣這個全球最先進的晶片製造基地提供雲端服務。

彭博資訊報導，總部位於加州山景城的GMI Cloud，計劃在台灣桃園建造容量16千瓩（MW）、由7,000顆輝達Blackwell Ultra晶片驅動的資料中心，已有多位客戶等候使用。該公司執行長葉威延（Alex Yeh）表示，已從數家台灣的銀行業者取得4億美元融資，該資料中心預計明年4月啟用，每秒可處理近200萬個符元。

他也說，台灣需要更多資料中心作為「戰略資產」來支持其人工智慧（AI）發展，他也認為，台灣島內的電力供應問題可以獲得解決。

GMI Cloud、亞馬遜、微軟等業者，都試圖在亞洲建設資料中心，瞄準該地區對AI的龐大需求，亞洲政府也試圖打造主權AI，以提振本國經濟，並確保在AI這項革新技術握有影響力。

葉威延指出，該公司正與Reflection AI攜手合作，創建為台灣打造的AI平台。

他說，該公司現有的投資人包括Headline Asia，以及輝達主要伺服器代工業者緯創；除了在美國與台灣的業務外，該公司也在日本、新加坡及泰國營運。該公司預計年底前尋求透過籌資再募集2億美元。