曾是台積電最年輕女主管！傳李文如辭職後跳槽輝達 業界看好發展潛力

業界傳出，前台積電（2330）最年輕採購女主管跳槽輝達（NVIDIA）。明日到職，業界看好其發展潛力，歷任多家一線國際公司蘋果、高通等，可望持續為半導體產業做出貢獻。

李文如過往擔任台積電資材管理副總經理，推動綠色製造，當時李文如在ESG官網提及，供應商減碳成果和積極規劃，將是台積電選擇合作夥伴及採購決策的重要考量因素之一。希望通過合作，共同邁向淨零排放目標，建立永續的供應鏈。

李文如在今年7月13日正式辭任台積電職務，當初業界即傳出可能赴輝達任職，如今再度傳出她將於明日到職負責企業客戶部門擔任主管，不過消息尚未獲得輝達證實。

回顧過往，台積電前資財管理副總經理李文如於7月13日離職，業界當時已外傳另有個人規畫轉戰輝達。台積電先前於7月14日依規定收回33張發行的限制員工權利新股。外界推估，應是收回李文如限制員工權利股票市值估計約新台幣3,613.5萬元，還引發話題。

公開資訊顯示，李文如過往曾任職Google、蘋果、高通等國際科技大廠，並於2024年8月從資材管理資深處長擢升為副總經理，當時是台積電最年輕的副總，也是經營團隊中第3位女性副總。