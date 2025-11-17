慧榮推出PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片

慧榮科技今（17）日宣布，推出8通道PCIe Gen5企業級SSD控制晶片SM8388，為企業級SSD提供高效能、低功耗、較低成本及高容量QLC儲存解決方案，以滿足人工智慧（AI）與雲端環境對儲存日益增加的需求。

慧榮企業級儲存暨顯示介面解決方案事業處資深副總周晏逸表示：「SM8388延續採用經過市場驗證的MonTitan SSD開發平台，此平台最初是跟隨我們成功的SM8366高效能16通道PCIe Gen5控制晶片一同問市。SM8388採用與企業級SSD領導廠商相同的穩健架構，專為Nearline SSD所打造，為AI驅動的資料庫與資料導向的基礎架構提供卓越的傳輸效能與業界領先的效能表現。」

SM8388內建企業級安全功能，包括安全驗證、安全開機、金鑰包裝、AES-256 加密、TCG Opal，以及硬體信任根，確保AI與雲端儲存環境中的資料完整性與安全性。在一般運作情況下，SM8388的操作功耗低於5W，展現出卓越的功耗效率，同時不犧牲效能表現。

營邦企業董事長暨總經理梁順營表示，很高興能與慧榮合作，共同打造專為高效能、低功耗儲存解決方案設計的新一代AI伺服器平台，「透過將搭載慧榮科技MonTitan開發平台導入我們的AI伺服器系統，我們得以提供高效率、高容量的儲存解決方案，滿足AI資料中心從訓練、推論到Warm Data管理等不斷演進的需求。」