快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

慧榮推出PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮推出兼具低功耗與高效能的PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片。圖／慧榮提供
慧榮推出兼具低功耗與高效能的PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片。圖／慧榮提供

慧榮科技今（17）日宣布，推出8通道PCIe Gen5企業級SSD控制晶片SM8388，為企業級SSD提供高效能、低功耗、較低成本及高容量QLC儲存解決方案，以滿足人工智慧（AI）與雲端環境對儲存日益增加的需求。

慧榮企業級儲存暨顯示介面解決方案事業處資深副總周晏逸表示：「SM8388延續採用經過市場驗證的MonTitan SSD開發平台，此平台最初是跟隨我們成功的SM8366高效能16通道PCIe Gen5控制晶片一同問市。SM8388採用與企業級SSD領導廠商相同的穩健架構，專為Nearline SSD所打造，為AI驅動的資料庫與資料導向的基礎架構提供卓越的傳輸效能與業界領先的效能表現。」

SM8388內建企業級安全功能，包括安全驗證、安全開機、金鑰包裝、AES-256 加密、TCG Opal，以及硬體信任根，確保AI與雲端儲存環境中的資料完整性與安全性。在一般運作情況下，SM8388的操作功耗低於5W，展現出卓越的功耗效率，同時不犧牲效能表現。

營邦企業董事長暨總經理梁順營表示，很高興能與慧榮合作，共同打造專為高效能、低功耗儲存解決方案設計的新一代AI伺服器平台，「透過將搭載慧榮科技MonTitan開發平台導入我們的AI伺服器系統，我們得以提供高效率、高容量的儲存解決方案，滿足AI資料中心從訓練、推論到Warm Data管理等不斷演進的需求。」

AI SSD 平台 控制晶片 慧榮科技
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI伺服器出貨強！小摩點名3領域、7台廠營運升溫

鴻海兩大客戶攜手赴日 利多

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

台積電A16製程2026年量產後將超越對手 法人：點讚這兩檔晶圓廠

相關新聞

大摩示警記憶體超級循環將重創硬體OEM毛利率 這些台廠估值遭調降

近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月內分別上漲 50% 及 300...

前進美、日、德投資設廠…台積電全球布局 2年獲政府補助1470億元

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補...

慧榮推出PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片

慧榮科技今（17）日宣布，推出8通道PCIe Gen5企業級SSD控制晶片SM8388，為企業級SSD提供高效能、低功耗...

記憶體飆漲衝擊買氣 集邦下修智慧型手機和筆電展望

集邦科技今（17）日發布調查報告指出，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體...

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。